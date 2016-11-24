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ملك السويد يزور مؤسسة الملك عبدالله الإنسانية

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ملك السويد يزور مؤسسة الملك عبدالله الإنسانية ملك السويد يزور مؤسسة الملك عبدالله الإنسانية

زار جلالة الملك كارل السادس عشر غوستاف ملك السويد رئيس الحركة الكشفية العالمية، أمس، مؤسسة الملك عبدالله العالمية للأعمال الإنسانية بمدينة الرياض.

وكان في استقبال جلالته لدى وصوله مقر المؤسسة الرئيس بالعاصمة الرياض، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز رئيس مجلس الإدارة وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز الرئيس التنفيذي للمؤسسة وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالله بن عبدالعزيز عضو مجلس الأمناء. واطلع جلالة الملك كارل السادس عشر غوستاف خلال جولة داخل مقر المؤسسة الرئيس على نماذج لأبرز مشروعاتها الإنسانية، ومعرض مصغر لصور ومقتنيات الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله -.

ورحب سمو الأمير بندر بن عبدالله بن عبدالعزيز بجلالته في كلمة ألقاها خلال حفل أعدته المؤسسة لهذه المناسبة، منوهاً بعلاقة الصداقة الجيدة والقوية التي جمعت الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رحمه الله - بجلالته، كان من نتاجها مبادرة أطلقها الملك عبدالله - رحمه الله - عبر كلمة ألقاها خلال استقباله المشاركين في المؤتمر الكشفي العربي الـ23 الذي عقد تحت رعايته عام 1422هـ - 2001م في الرياض، أسماها (رسل السلام)، عندما وجه دعوته - رحمه الله - آنذاك لشباب الكشافة أن يكونوا رسل سلام في بلدانهم وفي العالم أجمع، حينها تجاوب جلالة ملك السويد مع هذه المبادرة واحتفى بها من خلال الحركة الكشفية العالمية التي يرأسها جلالته، حيث أقرت كمشروع من مشروعاتها، وبرنامج مهم ضمن روزنامة برامجها المنفذة كل عام، ما أسهم في انضمام ملايين الكشافين حول العالم إلى هذا البرنامج. وفي ختام الحفل قام سمو رئيس مجلس الإدارة وسمو الرئيس التنفيذي بتقليد ملك السويد الميدالية الشرفية لمؤسسة الملك عبدالله الإنسانية.

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