ملك السويد يكرم أبطال رسل السلام على مستوى العالم

كرم جلالة الملك كارل جوستاف السادس عشر ملك مملكة السويد الرئيس الفخري لصندوق التمويل الكشفي العالمي، في مقر إقامته بالرياض أمس، أبطال رسل السلام والرعاة والداعمين على مستوى العالم، نظير إسهامهم في خدمة مجتمعاتهم المحلية عبر برامج الإنقاذ والتدريب والتوعية ومواجهة الكوارث ومساعدة الآخرين.

وأوضح نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية عضو اللجنة الكشفية العالمية د. عبدالله بن سليمان الفهد، أن مشروع رسل السلام يحظى برعاية ودعم من المملكة، ومطبق في أكثر من 140 دولة، مشيراً إلى أن المشاركين فيه حققوا أعلى نسبة إنجاز لحركة شبابية تربوية بتنفيذ أكثر من 700 مليون ساعة عمل باشرها أكثر من 40 مليون كشاف على مستوى العالم.

يذكر أن تكريم رسل السلام مناسبة سنوية يحظى بها الكشافة والقادة والداعمون المميزون من مختلف دول العالم برعاية ملك مملكة السويد الرئيس الفخري لصندوق التمويل الكشفي العالمي.