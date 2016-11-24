الطريفي لـ«اتحاد الإذاعات الإسلامية»: محاولة قصف قبلة المسلمين جريمة شنعاء

ترأس وزير الثقافة والإعلام، رئيس المجلس التنفيذي لاتحاد الإذاعات الإسلامية الدكتور عادل بن زيد الطريفي, في مقر منظمة التعاون الإسلامي بجدة أمس الاجتماع الثالث للمجلس التنفيذي لاتحاد الإذاعات الإسلامية, بحضور معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين والمدير العام للاتحاد محمد سالم ولدبوك، ومندوبي الدول أعضاء المجلس التنفيذي.

وبدأ الاجتماع بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم ألقى معالي مساعد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي السفير عبدالله عالم، كلمة رحب فيها بمعالي وزير الثقافة والإعلام رئيس المجلس التنفيذي لاتحاد الإذاعات الإسلامية وأعضاء الوفود الحاضرين.

وأبرز السفير عالم أهمية الإعلام، مبيناً الدور الذي يقوم به اتحاد الإذاعات الإسلامية خاصة في ظل تطور وسائل الإعلام والمنافسة الشديدة التي يشهدها هذا القطاع في ظل الانتشار الواسع لوسائل الاتصال الاجتماعي وإننا نحتاج إلى جهود مكثفه لإصلاح المفاهيم المغلوطة عن الإسلام.

بعد ذلك ألقى معالي وزير الثقافة والإعلام رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الدكتور عادل بن زيد الطريفي كلمة رحب فيها بالحضور, وقال معاليه: انتهز هذه الفرصة لأنقل لكم تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان متمنياً لكم التوفيق في هذا الاجتماع، كما أهنىء معالي الأمين العام الأخ الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين لحصوله على ثقة الدول الإسلامية وانتخابه لقيادة دفة العمل الإسلامي في هذه الظروف التي تمر بها الأمة الإسلامية.

ثم تحدث معاليه عن الخطب الجلل الذي أصاب الأمة الإسلامية وهو أن تقوم جماعة تدعي الإسلام في محاولة قصف قبلة المسلمين مكة المكرمة وهي الجريمة الشنعاء التي ارتكبتها مليشيات الحوثي وصالح والتي بفضل من الله تصدت لها قوات دفاعات المملكة العربية السعودية وقامت بتفجيره على بعد كيلومترات من مكة المكرمة الطيبة.

وأضاف معاليه: إن جريمة العار هذه التي قامت بها مليشيات الحوثي وصالح لم تزد في قيادة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي عهده وشعبه سوى التأكيد والتصميم بأن المملكة لن تتهاون أو تتراخى بأي شكل من الأشكال في الدفاع عن مقدسات المسلمين بكل السبل المتاحة وبأنها تتشرف بتقديم الغالي والنفيس بحماية مقدسات المسلمين من أي عدوان.

وتابع يقول: إنه في هذا الاجتماع يكون دورنا بالتأكيد على فضح هذه الجريمة والتأكيد على إذاعات الدول الإسلامية بالعمل بكل جهد واجتهاد لفضح هذه الجريمة والتأكيد على خطورة هذه المليشيات على أمن وسلامة مقدسات المسلمين وعلى فضح ممارساتها أمام العالم الإسلامي وأمام العالم كله مؤكداً أنه أمام المسلمين مسؤولية كبيرة في مواجهة الحملات التي توجه ضدهم مقدماً شكره للمدير العام للاتحاد على المجهودات التي يبذلها منذ تقلده مهام إدارة الاتحاد.