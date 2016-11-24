«أيـام ثقـافـية» .. تـوثـق العـلاقـات السـعوديـة القـيرغـستانـيـة

رحب وزير الثقافة والإعلام د.عادل بن زيد الطريفي بالوفد القيرغيزستاني في بلدهم الثاني المملكة، مؤكدا أن توجيهات القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن نايف وولي ولي العهد الامير محمد بن سلمان، تنص على ألا تقتصر العلاقات بين البلدين الشقيقين على العلاقات الرسمية فحسب، بل تتعداها إلى أن تكون علاقات ثقافية متصلة بين الشعبين، حيث إن التعاون الثقافي يشكِّل جسراً في دعم العلاقات السياسية والاقتصادية والعلمية.

وأشار د. الطريفي في كلمته لدى افتتاحه مساء أمس "الأيام الثقافية القيرغستانية" أن هذه التظاهرة الثقافية تأتي في إطار التعاون الثقافي بين البلدين الشقيقين، وتجسد مستوى العلاقات التاريخية بينهما، حيث إن الشعبين السعودي والقيرغيزستاني، يجمعهما إرث ثقافي على مدى العصور، وحاضرهما ينفتح على أسس ومبادئ مشتركة، هدفها حماية الهوية الإسلامية، والتمسك بالقيم الثقافية الأصيلة لكل منهما، مبيناً أن الثقافة تعد مقياس الرقي والفكري والاجتماعي للدول والشعوب.

وبين وزير الثقافة والإعلام والسياحة في جمهورية قيرغيزستان، توقولباي قازاقوف ان الايام الثقافية القيرغستانية التي تنظم لاول مرة في المملكة ينقل علاقة البلدين الى مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين، معرباً عن سعادته بإقامة فعاليات الأيام الثقافية لجمهورية قيرغيزستان في المملكة التي تخدم الصداقة والسلام، وشكر المملكة على استضافة الايام الثقافية التي تعد دافعاً جديداً لتعزيز وتطوير العلاقات الثقافية الثنائية وتبادل الخبرات الثقافية بين البلدين.

ولفت الوزير القيزغيزستاني ان الفعاليات تنظم بالتزامن مع مرور 25 عاماً على استقلال جمهورية قيرغيزستان مبيناً ان الثقافة مرآة الشعب وعماد الدولة ومنبع الثروة الانسانية واعتبر ان الثقافة من اهم المصادر التي تطور البلد وتوحد الامم من شتى انحاء العالم لنشر ثقافة وتقاليد وعاداة في مختلف انحاء العالم

وافتتح وزير الثقافة والاعلام د.عادل بن زيد الطريفي مساء أمس فعاليات الأيام الثقافية لجمهورية قيرغيزستان التي تستضيفها وزارة الثقافة والإعلام بمركز الملك فهد الثقافي في الرياض وذلك بحضور معالي وزير الثقافة والإعلام والسياحة في جمهورية قيرغيزستان، توقولباي قازاقوف.

بعد ذلك، شاهد الحضور عدداً من الفعاليات والبرامج المعدة في جدول الأيام الثقافية لجمهورية قيرغيزستان وجرى تدشين المعرض الفني الذي يحكي جانباً من المجتمع والبيئة في عروض الفلكلور القيرغيزستاني، وتقديم عروض موسيقية، وإقامة المعرض الفني الذي يحكي جانباً من المجتمع والبيئة في الجمهورية، إضافة إلى عدد من الإصدارات الثقافية التي تعكس الثراء الإنساني والمعرفي لقيرغيزستان. ويشتمل على عدد من التراثيات واللوحات الفنية وجناح للصور الفوتوغرافية والخيول القيرغيزستانية، إضافة إلى عدد من الإصدارات الثقافية والأدبية لجمهورية قيرغيزستان

وتنتقل إلى محافظة جدة بالمنطقة التاريخية يوم السبت المقبل 26 من شهر صفر الجاري حيث ستُختتم فعاليات الأيام الثقافية لجمهورية قيرغيزستان بالمملكة.