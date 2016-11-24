بالفيديو والصور: فحص شامل لمخ مي سليم بعد حادث سيارتها

خضعت الفنانة مي سليم لفحص شامل بالأشعة للتأكد من عدم وجود نزيف داخلي بالمخ والجمجمة أو تهتكات بأربطة المفاصل أو ضرر بالعظام، بعد نجاتها بالأمس من حادث انقلاب سيارتها أكثر من مرة على طريق الموت من القاهرة للأسكندرية، وأكدت مي لجمهورها بالفيديو أن الأشعة سليمة وانها بحالة صحية طيبة.

مي ذهبت للمستشفى بصحبة شقيقتها ميس حمدان، وخضعت للفحص بجهاز الأشعة المقطعية، ونشرت مقطعاً مصوراً لها أثناء خضوعها للفحص يظهر الوضع الحالي لحالتها الطبية وبخاصة عظام الساقين وأربطة الركبة، وكتبت مديرة أعمالها عبر حسابها الموثق بموقع الفيس بوك: نود ان نطمئن جمهور الفنانة مي سليم على حالتها الصحية وهي بخير الان وتجري بعض الفحوصات برفقة اختها الفنانة.

ثم كتبت مي بنفسها صباح اليوم رسالة قصيرة لجمهورها قالت فيها: الحمد لله انا بخير وشكرا لكل الناس اللي سألت عليا الحمد لله.

وقامت شقيقتها ميس حمدان بالتأكيد على أن مي خضعت لفحص للمخ وقالت: يا جماعه انا بحب اطمن كل الناس اللي بتحب مي و سالت عليها هي الحمد لله ربنا نجاها و انا معاها دلوقتي بتعمل أشعه مقطعيه على المخ و الحمد لله هى كويسه.

شاهد مي سليم داخل جهاز الأشعة المقطعية

