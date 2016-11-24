أخبار عاجلة

مساء dmc - كلمة وزير الخارجية الروسي في مجلس الأمن .. يتهم بريطانيا بتمويل جماعات إرهابية -
مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين -
ملكة جمال وهذه بداية تعارفهما.. سارة شاهين «الزوجة الثانية» لعمرو واكد -
مساء dmc - أهم تصريحات وزير الخارجية في اجتماع لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان -
مساء dmc - الداخلية: بعض مواقع الأخبار دأبت على بث أخبار كاذبة تروج للشائعات -
مساء dmc - الداخلية تكشف هوية انتحاري الكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأعضاء الخلية الإرهابية -
مساء الأنوار: الأهلي بطلاً لسوبر إفريقيا لأول مرة في تاريخه بعد فوزه على الزمالك 29 - 23 -
نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة -
10 تصريحات × 24 ساعة -
مصادر لـ«التحرير»: نقيب الصحفيين لم يعين رئيسًا لمجلس «الأهرام» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالفيديو والصور: فحص شامل لمخ مي سليم بعد حادث سيارتها

Google+ Print

الخميس 24-11-2016 00:05

خضعت الفنانة مي سليم لفحص شامل بالأشعة للتأكد من عدم وجود نزيف داخلي بالمخ والجمجمة أو تهتكات بأربطة المفاصل أو ضرر بالعظام، بعد نجاتها بالأمس من حادث انقلاب سيارتها أكثر من مرة على طريق الموت من القاهرة للأسكندرية، وأكدت مي لجمهورها أن الأشعة سليمة وانها بحالة صحية طيبة.

مي ذهبت للمستشفى بصحبة شقيقتها ميس حمدان، وخضعت للفحص بجهاز الأشعة المقطعية، ونشرت مقطعاً مصوراً لها أثناء خضوعها للفحص يظهر الوضع الحالي لحالتها الطبية وبخاصة عظام الساقين وأربطة الركبة، وكتبت مديرة أعمالها عبر حسابها الموثق بموقع الفيس بوك: نود ان نطمئن جمهور الفنانة مي سليم على حالتها الصحية وهي بخير الان وتجري بعض الفحوصات برفقة اختها الفنانة.

ثم كتبت مي بنفسها صباح اليوم رسالة قصيرة لجمهورها قالت فيها: الحمد لله انا بخير وشكرا لكل الناس اللي سألت عليا الحمد لله.

وقامت شقيقتها ميس حمدان بالتأكيد على أن مي خضعت لفحص للمخ وقالت: يا جماعه انا بحب اطمن كل الناس اللي بتحب مي و سالت عليها هي الحمد لله ربنا نجاها و انا معاها دلوقتي بتعمل أشعه مقطعيه على المخ و الحمد لله هى كويسه.

شاهد مي سليم داخل جهاز الأشعة المقطعية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. هدف رائع لناشيء الزمالك في شباك أتلتيك بلباو

بالفيديو.. هدف رائع لناشيء الزمالك في شباك أتلتيك بلباو

بالفيديو || أدمن صفحة تحت الأرض underground المضادة يفجر مفاجآت خاصة بشفرات تفجير كنائس مصر

بالفيديو || أدمن صفحة تحت الأرض underground المضادة يفجر مفاجآت خاصة بشفرات تفجير كنائس مصر

بالفيديو والصور || فوائد الرمان للقلب والبشرة والحمل والطفل والريجيم

بالفيديو والصور || فوائد الرمان للقلب والبشرة والحمل والطفل والريجيم

بالفيديو || جوجل تتيح أداة تحول الشخبطة إلى رسومات: علم أولادك وارسم

بالفيديو || جوجل تتيح أداة تحول الشخبطة إلى رسومات: علم أولادك وارسم