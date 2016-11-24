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مسلسل "بانتظار الياسمين" يحصل على الميدالية الذهبية بجائزة "إيمي" العالمية

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الأربعاء 23-11-2016 22:16

حصل المسل السوري "بانتظار الياسمين" على الميدالية الذهبية وشهادة "إيمي" أوورد من الاكاديمية الدولية للفنون والعلوم التلفزيونية في نيويورك، وهي جائزة تعادل للأوسكار التي تقتصر على الإنتاج السينمائي.

ولقد تنافس على الجائزة آلاف المسلسلات من سبعين دولة حول العالم، ووصل إلى النهائيات عن فئة أفضل إنتاج للمسلسلات الطويلة، مع 3 مسلسلات من كندا والأرجنتين وألمانيا.

مسلسل "بانتظار الياسمين" عرض في رمضان الفائت وهو من تأليف أسامة كوكش وإخراج سمير حسين وإنتاج شركة" ABC ومن بطولة سلاف فواخرجي وصباح الجزائري وأيمن رضا، وشكران مرتجى، ومرام علي، وزهير رمضان ونادين خوري، ويوي قصة نازحين تركوا بيوتهم وعاشوا في حديقة في دمشق، ناقلين معاناتهم بعيداً عن أي توجهات سياسية.

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سيدتي