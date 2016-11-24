ربيع الخولي يحسم الجدل حول قراره العودة إلى الفن

طالت الأب طوني الخولي، المعروف سابقاً باسم الفنان ربيع الخولي، الكثير من الشائعات في الفترة الاخيرة، إلى أن إنتشر قبل فترة خبر يشير إلى أنه عاد إلى الفن وغادر إلى كندا تاركاً الرهبنة، بعد خلافات حصلت بينه وبين الدير الذي كان يتواجد فيه، بالإضافة إلى شائعات أخرى أشارت أنه قد يجرد من رتبته الدينية ويعود مواطناً عادياً.

ولكن الأب طوني الخولي، قرر الرد على تركه للرهبنة، عبر صفحته الرسمية على موقع "فايسوك"، نافياً نيته ترك الحياة اللاتوهيتية ومؤكداً أنه مستمر ككاهن إلى الأبد.