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نجوى فؤاد تكرم في المغرب بمناسبة مسابقة ملكة جمال العرب

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الأربعاء 23-11-2016 22:56

سيدتي / مكتب المغرب من حسناء عتيب/ تصوير: محمد بلميلود

فازت شيماء العربي طالبة بالسنة الثالثة باكلوريا( 19 سنة ) بلقب ملكة جمال المغرب ، على 15 متنافسة يمثلن عدداً من المدن المغربية بإحدى فنادق الدار البيضاء في إطار فعاليات مسابقة ملكة جمال العالم العربي 2017.
وعرفت التظاهرة تكريم مجموعة من نجوم الفن المغاربة، رفقة ضيوف شرف الحفل، وبعض أعضاء لجنة التحكيم من بينهم الفنان عبد العالي الغاوي، و الفنان عبد الرحيم الصويري، ونجم الأغنية الشعبية طهور، و الفنانة رشيدة طلال، ومراد أسمر، وسامي راي، و المغني الشعبي عبد المغيث، ثم الإعلامي عماد نتيفي، والمغنية حكمت، والرسامة نادية الشلاوي، والراقصة المصرية نجوى فؤاد، وأعضاء لجنة تحكيم مسابقة ملكة جمال العرب المغربية.
شارك في تنشيط الحفل الفنان اللبناني رياض العمر، الذي غنى للصحراء المغربية، وعيدي استقلال المغرب ولبنان، والمغني المصري عصام كريكا، الذي قدم أغنيته "شنكوتي" الشهيرة، إضافة إلى فرقة الغناء الشعبي المغربي "فايف ستار".
وارتأت لجنة التحكيم، تكريم جميع المشاركات في مسابقة ملكة جمال المغرب من خلال تقديمها لهن شهادات تذكارية، تشجيعاً لهن قبل إعلان النتائج النهائية.
تجدر الإشارة إلى أن حفل ختام مسابقة ملكة جمال العرب سيقام في منتصف الشهر المقبل، في مدينة القاهرة المصرية، حيث ستتنافس جميع ملكات جمال الدول العربية، من أجل الظفر باللقب، وتسلم التاج من ملكة السنة الماضية.
يذكر أيضاً أن الفائزة بالمسابقة العام الماضي كانت المغربية نسرين نوبير، حيث توجت بالتاج بعد المنافسة مع مختلف ممثلات الدول العربية، في حفل أقيم بقرية هوليوود بشرم الشيخ بمصر.

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سيدتي