إسقاط تهمة إغتصاب عن سعد المجرد

بعد الكثير من الأخذ والرد في قضية الفنان المغربي سعد المجرد، أسقطت امرأة أمريكية من بروكلين الاتهامات، التي وجهتها له بالضرب والاعتداء الجنسي عليها أثناء رحلة سياحية إلى نيويورك في عام 2010، حسب ما قال محاميها، لموقع "العربية نت".

وقال رفعت حرب، محاميها: "تمت تسوية الشق المدني الخاص باتهامات موكلتي ضد سعد لمجرد. وهي لا تنوي مواصلة الشق الجنائي".

وأكد المحامي في حديث لـ "العربية نت" أن موكلته لا ترغب في مواصلة الدعوى الجنائية، مشيراً إلى أن الأخبار التي تتحدث عن ذهابه إلى فرنسا لرفع الأمر لدى القضاء من أجل تسليم لمجرد لا أساس لها من الصحة. وذكر أن القرار النهائي في القضية سيتخذه مكتب الادعاء العام في نيويورك.

يشار الى ان المجرد يواجه منذ أواخر أكتوبر/تشرين الأول محاكمة في فرنسا بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأة فرنسية تبلغ من العمر 20 عاماً، تدعى لورا، وتعمل في صناعة الأزياء.