أخبار عاجلة

مساء dmc - كلمة وزير الخارجية الروسي في مجلس الأمن .. يتهم بريطانيا بتمويل جماعات إرهابية -
مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين -
ملكة جمال وهذه بداية تعارفهما.. سارة شاهين «الزوجة الثانية» لعمرو واكد -
مساء dmc - أهم تصريحات وزير الخارجية في اجتماع لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان -
مساء dmc - الداخلية: بعض مواقع الأخبار دأبت على بث أخبار كاذبة تروج للشائعات -
مساء dmc - الداخلية تكشف هوية انتحاري الكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأعضاء الخلية الإرهابية -
مساء الأنوار: الأهلي بطلاً لسوبر إفريقيا لأول مرة في تاريخه بعد فوزه على الزمالك 29 - 23 -
نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة -
10 تصريحات × 24 ساعة -
مصادر لـ«التحرير»: نقيب الصحفيين لم يعين رئيسًا لمجلس «الأهرام» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

الـ FBI يبرئ براد بيت من تهمة تعنيف أطفاله ويغلق ملف القضية

Google+ Print

الخميس 24-11-2016 01:04

كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI أن النجم العالمي براد بيت Brad Pitt بريء من كل التهم التي تتعلق بواقعة فقد أعصابه أمام أحد أبنائه على متن طائرة خاصة.

وكانت إدارة شؤون الطفل والأسرة بمقاطعة لوس أنجلوس قد برّأت بيت (52 عاماً) في وقت سابق من الشهر الجاري من هذه الواقعة التي حدثت في 14 سبتمبر أيلول، قبل خمسة أيام من طلب زوجته النجمة أنجلينا جولي Angelina Jolie الطلاق.

وقالت لورا إميلر، المتحدثة باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي الميداني في لوس أنجلوس أمس الثلاثاء: "فيما يتعلق بالمزاعم الخاصة برحلة على متن طائرة خاصة هبطت في لوس أنجلوس وكانت تقل السيد براد بيت وأطفاله الستة، قام مكتب التحقيقات الإتحادي بمراجعة الظروف ولن يجري المزيد من التحقيقات".

وتابعت: "لم نوجه أي اتهامات فيما يتعلق بهذه الواقعة".

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي