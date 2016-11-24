الـ FBI يبرئ براد بيت من تهمة تعنيف أطفاله ويغلق ملف القضية

كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI أن النجم العالمي براد بيت Brad Pitt بريء من كل التهم التي تتعلق بواقعة فقد أعصابه أمام أحد أبنائه على متن طائرة خاصة.

وكانت إدارة شؤون الطفل والأسرة بمقاطعة لوس أنجلوس قد برّأت بيت (52 عاماً) في وقت سابق من الشهر الجاري من هذه الواقعة التي حدثت في 14 سبتمبر أيلول، قبل خمسة أيام من طلب زوجته النجمة أنجلينا جولي Angelina Jolie الطلاق.

وقالت لورا إميلر، المتحدثة باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي الميداني في لوس أنجلوس أمس الثلاثاء: "فيما يتعلق بالمزاعم الخاصة برحلة على متن طائرة خاصة هبطت في لوس أنجلوس وكانت تقل السيد براد بيت وأطفاله الستة، قام مكتب التحقيقات الإتحادي بمراجعة الظروف ولن يجري المزيد من التحقيقات".

وتابعت: "لم نوجه أي اتهامات فيما يتعلق بهذه الواقعة".

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