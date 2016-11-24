إليزابيتا فرانشي تقدم مجموعة ربيع وصيف 2017

بيروت - سيدتي نت

تُثير المجموعة الجديدة من إليزابيتا فرانشي، المستوحاة من هيلموت نيوتن وأعماله الأنيقة والفريدة، ذلك الطابع الفاخر الأنيق لثمانينيات القرن الماضي في أمريكا.

و سوف تضم هذه المجموعة الإبداعات التي تُبرز جمال الجسم الأنثوي مع الاهتمام بالثنيات العميقة وخطوط العنق، بالإضافة إلى الفساتين الطويلة والمطرزة التي تتميز بالتناغم والشفافية، ونرى التموج والاختلافات بين الكتفين والأكمام بفعل الكشكشة الذي يعمل على إظهار مستوى خط العنق، أما التنورات فهي مثيرة ويُبرز الرداء الداخلي الصغير الضيق شكل الجسم وجماله، وبالنسبة للسراويل فهي عالية الخصر وتكشف جمال الساقين بفضل الثنيات الفائقة للجسم الأنثوي، وقد تميزت السترات والمعاطف بالطول والحجم الكبير كما أنها غنية بالتفاصيل المتعرجة وحليات الترتر البراقة.

كذلك يتجلى طابع الثمانينيات في إصدار البوب روك والذي هو جينز ممزق شبكي مع إكسسوارات، فقد قدمت هذه المجموعة عدداً من المجوهرات الاستثنائية والكعوب معاحزمة عريضة ذات سلاسل ذهبية مطعمة بالكريستال، بالإضافة إلى الأحذية الرياضية والصنادل العالية وحقائب اليد وغيرها.

تنوعت ألوان المجموعة لكن هيمن عليها الأخضر الضارب إلى الزرقة واللون العاجي والذهبي بالإضافة إلى اللون الأحمر واللون المماثل للون الجسم.