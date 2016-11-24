تعرفي إلى مجموعة مايكل كورس الخاصة بالأعياد

اقترب موسم الأعياد واقتربت معه الاستعدادات لاختيار الهدايا، وحرصاً منها على تأمين الخيارات المناسبة لك، قدّمت علامة مايكل كورس Michael Kors مجموعة من القطع المتنوعة التي خصصتها لهذا الموسم.

شملت مجموعة "Holiday Gift Guide " من مايكل كورس Michael Kors العديد من حقائب اليد الكلاتش المتعددة الألوان مثل الأسود والفضي والذهبي والأحمر، كما تضمنت المجموعة نظارات شمسية بتصاميم وألوان مختلفة بالإضافة إلى الساعات والأحذية التي تنوعت بين أحذية مسطحة وأخرى ذات كعب عريض، ومجموعة من الكنزات الصوفية.

شاهدي صور مجموعة Holiday Gift Guide من مايكل كورس Michael Kors واختاري الهدية التي أعجبتك.