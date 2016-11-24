علامة أكيليس تطرح تشكيلة THE PUZZLE

طرحت دار أكيليس AKILLIS تشكيلتها الجديدة من المجوهرات الراقية بعنوان the Puzzle في إطار إبداعي يستحضر مرح الطفولة وشغفها بألعاب التركيب وحل الأحجيات.

فقد قدمت الدار الفرنسية من خلال تصاميمها رؤيةً فنيةً ترتقي بعالم المجوهرات إلى آفاق تتخطى الحدود التقليدية، وتبتكر قطعاً مستوحاة من أشهر الألغاز التركيبية وفق صياغة بعيدة عن زخارف الورود، والنماذج التي لطالما شكلت السمة المميزة لمجوهرات السيدات خلال عقود من الزمن، حيث تنسجم مجموعة مجوهرات puzzle من دار أكيليس مع أنماط الحياة المميزة، وتستعين التصاميم بمواد تم اختيارها يدوياً بعناية فائقة تلبي شغف السيدات بالحصول على مجوهرات مصنوعة من أجود أنواع الذهب، والألماس، والأحجار الكريمة.