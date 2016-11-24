افتتاح أسبوع الموضة بالقاهرة بتصميمات عبد المحفوظ

القاهرة – أيمن خطاب

برعاية سيدتي الاعلامية وفي واحدة من أهم الفاعليات الخاصة بالأزياء والتي تقام بمصر للمرة الأولى تم أفتتاح أسبوع الموضة اللبناني (لامودا بيروت) فعالياته بالقاهرة.

واقيمت اولى الفعاليات في فندق فيرمونت المطار بعرض أزياء مميز لمصمم الأزياء اللبناني عبد محفوظ ،الذي قدم مجموعة مميزة من أحدث تصميماته لشتاء 2017.

تميزت التصميمات بالتنوع والرقي بلمسات عبد محفوظ الذي قدم مجموعة متنوعة التصميمات والألوان لفساتين السهرة مكونة من 40 فستان بالوان البنك والهافان والبنفسجي والاسمر والاسود بالإضافة إلى فستان واحد للزفاف، ونال العرض إشادة الحضور الذين حرصوا على تحية عبد محفوظ بنهاية العرض بالتصفيق الحاد.

و تقام فعاليات أسبوع (لامودا بيروت) تحت رعاية شركة مالتي ارت لصاحبها إيهاب مبروك صاحبة حق الانتفاع بإقامته في مصر.

ويشارك في الاسبوع عدد من مصممي الأزياء المميزين وهم : مصمم الأزياء اللبناني جميل خنسا، ومصمم الأزياء العالمي داني أطرش اضافة الى مشاركة مميزة من مصمم الأزياء المصري أحمد فايز.