دار بونبوان تفتتح متجراً جديداً في "ريف غوش" بباريس

بيروت - سيدتي نت

افتتحت دار بونبوانBonpoint للأزياء متجراً جديداً لها في أبرز مناطق التسوق الباريسية المجاورة لمحطة مترو (سافر- بابل)، وذلك في إطار مواصلة العلامة لسياستها التوسعية وترسيخ حضورها العالمي.

ويستأثر المتجر الجديد بموقع استراتيجي ضمن شارع 17 دو سيفر، 75006 في باريس. حيث يقبع المتجر رقم 17 من سلسلة متاجر العلامة على ضفة ريف غوش التابعة لنهر السين، يمتد المتجر على مساحة 160 متراً مربعاً مقسمة على طابقين يعكس كل منهما الجوهر الحقيقي لعالم بونبوان الساحر، كما يعرض المكان كافة تشكيلات الأزياء التي تحمل توقيع المديرة الفنية للدار كريستين إناموراتا، ويتضمن الطابق الأول مجموعة من الأقسام المخصصة لحديثي الولادة، والأطفال، والفتيات الصغيرات، إضافة إلى خطوط إنتاج العلامة من الأزياء والمجوهرات والعطور ومستحضرات التجميل، أما الطابق العلوي، فتم تخصيصه لملابس الفتيان الصغار وتشكيلة أزياء YAM.ويفتح أبوابه أمام الزوار اعتباراً من 11 نوفمبر 2016.

وقد تعاونت الدار مع الفنانة التشكيلية المبدعة إلس بلين لابتكار لمسات مفعمة بالإشراق، ولهذه المناسبة أبدعت الفنانة عملين متميزين عبرت عن أحدهما بشكل ثريا خلابة تم وضعها في وسط الدرج، أما الآخر فمثّل سحابة رائعة من النحاس زينت الجهة المقابلة من المدخل.

