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"الزراعة" تنهى 87% من عمليات حرث التربة وتطهير الترع والمجارى الموسم الجديد

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"الزراعة" تنهى 87% من عمليات حرث التربة وتطهير الترع والمجارى الموسم الجديد "الزراعة" تنهى 87% من عمليات حرث التربة وتطهير الترع والمجارى الموسم الجديد

>كتب عز النوبى

كشف آخر تقرير صادر عن جهاز تحسين الأراضى بوزارة الزراعة، عن الانتهاء من 87% لعمليات الحرث والتسوية الدقيقة للتربة باستخدام الجرارات الزراعية عالية القدرة والقصابيات الموجهة بأشعة الليزر لزراعات الموسم الشتوى الجديد، من المستهدف حرث التربة لـ100 ألف فدان، والتسوية بالليزر 60 ألف فدان بمحافظات الجمهورية، وتطهير الشبكات الحقلية لنظامى الرى والصرف المكشوف والترع، والمجارى المائية باستخدام الحفارات، وذلك بهدف إزالة الحشائش المائية بمساحات تبلغ 400 ألف فدان، تعادل 70 ألف كيلو متر، كما يتم معالجة حالات الإطماء مما يترتب عليه سرعة حركة المياه داخل المجرى وإعطاءه التصرف المائية اللازمة.

 

وقال الدكتور محمد عبد التواب، رئيس جهاز تحسين الاراضى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، إن حرث وتسوية التربة بناء على طلب المزارعين، مشيرا إلى أنه تم توزيع كبيرة من الجبس للأراضى القلوية تعادل 28 ألف فدان، وإجراء الدراسات الحقلية وأخذ عينات التربة والمياه وتحليلها وتشخيص مشاكل التربة وأعداد التوصيات اللازمة لمعالجة تلك المشاكل بالمحافظات، وتحليل عينات من مياه الرى والصرف وتحديد مدى صلاحيتها للاستخدام الزراعى عن طريق تحليل العينات معمليا وتنفيذ عمليات التسوية الابتدائية باستخدام المعدات الثقيلة وتنفيذ عمليات التسوية النهائية باستخدام جرارات زراعية عالية القدرة معلق عليها قصابيات هيدروليكية التسوية الدقيقة بالقصابيات الموجهة بأشعة الليزر.


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