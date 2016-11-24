زيت الخروع وزيت جوز الهند والملح لعلاج تورم القدمين

كتبت لميس محمد

تورم جانب القدم إصابة شائعة عند الكثيرين وفى أغلب الأحيان تحتاج إلى التدخل الجراحى لعلاجها ولكن نشر موقع “WikiHow” بعض الطرق التى تؤدى إلى علاجها فى المنزل.

ويعرف هذا التورم بأنه نتوء عظمى ينمو عند مفصل القدم عند الإصبع الكبير ما يؤدى إلى تشوة شكل القدم وهنا أهم العلاجات:

-

الكمادات الباردة

: للحد من الألم والتورم يمكنك لف بعض مكعبات الثلج فى قطعة قماش ووضعها على قدمك لمدة 10 دقائق، وعليك تجنب ملامسة الثلج لقدمك مباشرة لعدم حدوث مضاعفات.

-

تمارين التمدد

: لتحسين الدورة الدموية، تنشيط خلايا الدم الحمراء وإعادة العظام لمكانها الطبيعى يمكنك وضع شريط مطاطى حول الإصبع الكبير فى كل قدم وبطء تحريك قدميك للخارج لمدة دقيقة واحدة والاسترخاء لدقيقة أخرى واستكمال العملية لمدة 15 دقيقة يوميًا.

-

التدليك

: تدليك المنطقة المصابة ببعض الزيت الدافئ لتحسين الدورة الدموية ما يساعد على تقليل الألم والالتهابات مع استخدام زيت الخروع أو زيت جوز الهند لمدة 10 دقائق لتقليل الضغط بين الأصابع.

-

الملح

: ملح الابسوم طريقة فعالة لتهدئة قرحة القدم، والطريقة هي وضع بعض منه فى ماء فاتر ووضع قدمك فيه لمدة 20-15 دقيقة يوميًا ما يساعدك فى التخلص من الالتهابات الناتجة عن التورم.