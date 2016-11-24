مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية يقر ميزانية 2017

ترأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، اجتماع المجلس الخامس خلال العام الجاري، ورحب سموه خلال الاجتماع الذي عقد أمس في مقر ديوان سمو الحاكم في دبي، بأعضاء المجلس متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في عملهم. وناقش المجلس خلال الاجتماع الميزانية السنوية التقديرية للهيئة لعام 2017 وقام المجلس بإقرارها تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، كما اعتمد نتائج الدراسة الإكتوارية للمركز المالي للهيئة.

واطلع المجلس بعد المصادقة على محضر الاجتماع السابق على الإجراءات المتخذة من جانب إدارة الهيئة بشأن تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنه واعتمد القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجان المنبثقة عنه، وناقش المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

الجدير بالذكر أن عدد المشتركين في الهيئة وصل حتى نهاية أكتوبر من العام الجاري 91124 بزيادة قدرها 4966 مشتركاً عن نفس الفترة من العام الماضي، كما بلغ عدد المتقاعدين حتى نهاية أكتوبر الماضي 14587 وعدد المستحقين 4628 مقابل 13476 متقاعداً و3960 مستحقاً عن نفس الفترة من العام الماضي.

وتدير الهيئة ملفات 5343 متقاعداً و2656 مستحقاً من المتقاعدين العسكريين الذين يتقاضون معاشاتهم من وزارة المالية.