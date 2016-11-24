أخبار عاجلة

مساء dmc - كلمة وزير الخارجية الروسي في مجلس الأمن .. يتهم بريطانيا بتمويل جماعات إرهابية -
مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين -
ملكة جمال وهذه بداية تعارفهما.. سارة شاهين «الزوجة الثانية» لعمرو واكد -
مساء dmc - أهم تصريحات وزير الخارجية في اجتماع لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان -
مساء dmc - الداخلية: بعض مواقع الأخبار دأبت على بث أخبار كاذبة تروج للشائعات -
مساء dmc - الداخلية تكشف هوية انتحاري الكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأعضاء الخلية الإرهابية -
مساء الأنوار: الأهلي بطلاً لسوبر إفريقيا لأول مرة في تاريخه بعد فوزه على الزمالك 29 - 23 -
نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة -
10 تصريحات × 24 ساعة -
مصادر لـ«التحرير»: نقيب الصحفيين لم يعين رئيسًا لمجلس «الأهرام» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

حاكم عجمان يحضر أفراح النعيمي وبن سالمين

Google+ Print
حاكم عجمان يحضر أفراح النعيمي وبن سالمين حاكم عجمان يحضر أفراح النعيمي وبن سالمين

حضر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان حفل الاستقبال الذي أقامه محمد سعيد النعيمي مساء أول من أمس بمناسبة زفاف نجله ماجد إلى كريمة محمد علي بن سالمين، وذلك في صالة مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية بمنطقة الحميدية في مدينة عجمان.

حضور

حضر حفل الاستقبال إلى جانب سموه، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ صقر بن راشد النعيمي، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم.

مسؤولون

كما حضر الحفل عدد من الشيوخ، وحمد بن غليطة السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان، وطارق بن غليطة مدير مكتب صاحب السمو الحاكم، ويوسف النعيمي مدير عام إدارة التشريفات والضيافة إلى جانب الوجهاء، وأعيان البلاد ورؤساء ومديري الدوائر الحكومية والمحلية والمدعوين وكبار المسؤولين.

وقدم صاحب السمو حاكم عجمان التهاني لوالد العريس وآل النعيمي وعائلة بن سالمين، وتلقى سموه جانباً من التهاني من الحاضرين.

تقدير

وأعرب أهل العروسين والحضور عن بالغ شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو حاكم عجمان على مشاركته لأفراحهم، مقدرين لسموه حرصه على الالتقاء والتواصل مع أبنائه وإخوانه من المواطنين، داعين له بدوام الصحة وطول العمر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية