حاكم عجمان يحضر أفراح النعيمي وبن سالمين

حضر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان حفل الاستقبال الذي أقامه محمد سعيد النعيمي مساء أول من أمس بمناسبة زفاف نجله ماجد إلى كريمة محمد علي بن سالمين، وذلك في صالة مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية بمنطقة الحميدية في مدينة عجمان.

حضور

حضر حفل الاستقبال إلى جانب سموه، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ صقر بن راشد النعيمي، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم.

مسؤولون

كما حضر الحفل عدد من الشيوخ، وحمد بن غليطة السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان، وطارق بن غليطة مدير مكتب صاحب السمو الحاكم، ويوسف النعيمي مدير عام إدارة التشريفات والضيافة إلى جانب الوجهاء، وأعيان البلاد ورؤساء ومديري الدوائر الحكومية والمحلية والمدعوين وكبار المسؤولين.

وقدم صاحب السمو حاكم عجمان التهاني لوالد العريس وآل النعيمي وعائلة بن سالمين، وتلقى سموه جانباً من التهاني من الحاضرين.

تقدير

وأعرب أهل العروسين والحضور عن بالغ شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو حاكم عجمان على مشاركته لأفراحهم، مقدرين لسموه حرصه على الالتقاء والتواصل مع أبنائه وإخوانه من المواطنين، داعين له بدوام الصحة وطول العمر.