محمد بن راشد: الإمارات حريصـة على ترسيخ ثقافة المساواة بين الشعوب

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً تحرص على إقامة علاقات متوازنة وقائمة على الاحترام المتبادل، والسعي المشترك من أجل ترسيخ ثقافة المساواة بين شعوب ودول العالم ونشر ثقافة التآخي والسلام فيما بينها من أجل إسعاد البشرية، وتعميم المبادئ الإنسانية النبيلة التي تؤمن بها دولتنا قولاً وفعلاً، بل وتضعها في أعلى درجات سلم أولوياتها في التعامل مع الآخرين.

جاء ذلك خلال تأدية 8 سفراء جدد للدولة في الخارج اليمين القانونية أمام سموه أمس، كما تسلم سموه أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الصديقة الجدد المعينين لدى الدولة غير المقيمين.

ووجه سموه سفراء الدولة الجدد في الخارج بأن يكونوا رسل محبة وتسامح وسلام، مترجمين هذه المبادئ السامية التي تؤمن بها قيادتهم وحكومتهم وشعبهم فعلاً وممارسة أثناء تعاملهم مع المسؤولين في الدول الصديقة، والتأكيد على أولوية العلاقات الإنسانية التي وصفها سموه بأنها الأنقى والأسمى، وتؤسس لعلاقات صداقة وتعاون حقيقي بين شعبنا وشعوب العالم.

ودعا سموه السفراء بأن يروجوا لدولتهم بعد أن يعملوا على بناء قاعدة علاقات إنسانية بين شعبنا وشعوب الدول التي يمثلون بلادهم فيها، متمنياً لهم التوفيق في مهامهم وتعزيز سمعة ومكانة دولتنا وشعبنا في الأوساط الدولية الرسمية منها والشعبية.

أداء اليمين

وتفصيلاً، فقد أدى أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وبحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، 8 سفراء جدد للدولة معينين في عدد من الدول الصديقة اليمين القانونية كممثلين للدولة في هذه الدول وهم، محش سعيد الهاملي المعين لدى جمهورية جنوب أفريقيا، ونورا محمد عبدالحميد جمعة المعينة في جمهورية فنلندا، وصالح أحمد سالم الزريم السويدي المعين في نيوزيلندا، وسالم أحمد سالم الكعبي المعين في جمهورية أوكرانيا، ومحمد عيسى بوشهاب السويدي المعين في مملكة بلجيكا، وفاطمة خميس سالم خلفان المزروعي المعينة لدى مملكة الدنمارك، وحنان خلفان عبيد العليلي المعينة لدى جمهورية لاتفيا، والدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر المعين لدى جمهورية كازاخستان أقسموا، وأقسم السفراء بأن يكونوا مخلصين لدولة الإمارات ورئيسها، وأن يحافظوا على قوانينها ودستورها، ويضعوا مصلحة الدولة فوق كل اعتبار، ويؤدوا أعمال وظيفتهم بكل أمانة وإخلاص، وأن يحافظوا على أسرارها.

اعتماد

من جهة أخرى، تسلم سموه أوراق اعتماد كل من محمد سعد ساما سفير جمهورية توغو، وفالفاو بيرناجاكلين سفيرة دولة ساموا، وساندر سوون سفير جمهورية أستونيا، والدكتور أمادو عمرو سونراي سفير جمهورية النيجر، وويلفيرد علي سفير جمهورية مالاوي، والمطران فرنسيسكو مونتيستيو باديايا سفير دولة الفاتيكان، وأرفيداس داونور أفيتشوس سفير جمهورية ليتوانيا، وطوني جويدي سفير جزر البهاما، وأنخيل رامون بارشيني، سفير جمهورية البرغواي، وتان بونبا سفير مملكة كمبوديا، ورولاند بيريدز سفير جمهورية جورجيا، وجافيت إيزاك سفير جمهورية ناميبيا، الذين نقلوا تحيات زعماء وقادة دولهم إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتمنياتهم لسموهما بموفور الصحة والسعادة، ولشعبنا العزيز دوام التقدم والازدهار والسلام في ظل قيادته الرشيدة، معربين عن أمل قيادات بلدانهم في أن تشهد علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وهذه الدول الصديقة مزيداً من التطور والإيجابية في العديد من المجالات خاصة الاقتصادية منها والسياحية والثقافية، وكل ما له صلة بمد جسور التواصل الإنساني بين شعبنا وشعوبهم.

كما تسلم صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أوراق كل من بوكاري سيديبي سفير جمهورية مالي المقيم لدى الدولة وني جيان سفير جمهورية الصين الشعبية المقيم لدى الدولة اللذين نقلا تحيات زعيمي بلديهما إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتمنياتهما لسموهما بوافر الصحة والسعادة ولشعبنا العزيز اطراد التقدم والرخاء في ظل قيادته الرشيدة.

وقد رحب سموه بالسفراء الجدد المعينين لدى الدولة، متمنيا لهم النجاح في مهامهم ومتمنياً عليهم أن يتخذوا من دولة الإمارات بلدهم الثاني.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال تجاذبه أطراف الحديث مع السفراء المقيمين في الدولة وغير المقيمين على أن أبواب سموه والقيادة وحكومته مفتوحة لهم جميعاً من أجل تفعيل التشاور وتبادل وجهات النظر بشأن تطوير العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ودولهم في شتى الميادين، وخاصة ما يتصل منها بتحقيق المصالح الوطنية المشتركة لجميع الأطراف وبناء جسور للتقارب الثقافي والإنساني بالتوازي مع العلاقات الاقتصادية والسياسية وغيرها.

وأشاد سموه بالمشاورات التي يجريها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي مع مختلف الزعماء والمسؤولين في الدول التي زارها ويزورها من أجل توطيد علاقات الصداقة بين دولتنا وشعبنا ودول وشعوب العالم كافة.

إشادة

وقال سموه: «أنا أثمن عالياً وغالياً جهود الأخ عبدالله بن زايد ونشاطه الدبلوماسي الحثيث الذي يسعى من خلاله للتعريف بدولة الإمارات العربية المتحدة ومبادئها وسياستها الخارجية المنفتحة على جميع الدول والشعوب، والتعريف أيضاً بثقافة وحضارة شعوبنا العربية والإسلامية العريقة، فأنا أشكر الأخ عبدالله ومساعديه على ما يقوم به من جهد مخلص في سبيل خدمة مصالح بلاده وشعبه وأتمنى له، ولفريق عمله في وزارة الخارجية والتعاون الدولي النجاح والسداد في خطواته ومساعيه الدبلوماسية الراقية من أجل خدمة وطنه وإعلاء سمعة دولتنا وشعبنا العزيز».

ودعا سموه السفراء الجدد لدى الدولة إلى مزيد من التعاون والتشاور بين بلدانهم ودولة الإمارات، منوهاً بدور وزارة الخارجية والتعاون الدولي ورئيس دبلوماسيتها في تفعيل هذا التعاون للوصول به إلى مستويات أعلى وأشمل، خدمة لمصالح شعبنا والشعوب الشقيقة والصديقة وتعزيز مبادئ السلام والحوار والتعايش بين الشعوب والدول كافة.

حضر مراسم أداء اليمين التي جرت في قصر المشرف في العاصمة أبوظبي صباح أمس معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة، ومعالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، كما حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد عدد من أصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.