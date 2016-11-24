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محمد بن راشد ومحمد بن زايد وسعود المعلا يحضرون أفراح الحمادي والعلي

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حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، حفل الاستقبال الذي أقامه عبدالله سليمان الحمادي في نادي ضباط القوات المسلحة في العاصمة أبوظبي بعد ظهر أمس لمناسبة زفاف نجله فيصل إلى كريمة الفريق محمد عبدالرحيم العلي وكيل وزارة الدفاع المساعد.

وقد بارك صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للعروسين زفافهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة ومستقرة.

وحضر الحفل الذي تخللته الأهازيج التراثية والفنون الشعبية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة ومعالي محمد إبراهيم الشيباني المدير العام لديوان صاحب السمو حاكم دبي، وخليفة سعيد سليمان المدير العام لدائرة التشريفات والضيافة في دبي، وكبار المسؤولين في الدولة وكبار الضباط والمدعوين وأقارب وأهل العروسين.

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