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محمد بن زايد يحضر حفل الزفاف الجماعي الرابع لأبناء البطين

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محمد بن زايد يحضر حفل الزفاف الجماعي الرابع لأبناء البطين محمد بن زايد يحضر حفل الزفاف الجماعي الرابع لأبناء البطين

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حفل الاستقبال الذي أقامه مجلس البطين في أبوظبي بمناسبة الزفاف الجماعي الرابع لأبناء المنطقة.

تهنئة

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان العرسان وذويهم بهذه المناسبة السعيدة، متمنياً سموه للعرسان حياة هانئة وسعيدة.

وشهد حفل الزفاف الجماعي سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة، وعدد من الشيوخ، وجبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي.

من جانبهم عبر العرسان وأهاليهم عن سعادتهم وفرحتهم بمشاركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والشيوخ مناسباتهم الاجتماعية بما يعكس قوة الروابط والتلاحم بين القيادة الحكيمة وأبناء الشعب.

وتخلل الحفل الأهازيج التراثية والفنون الشعبية وسط فرحة أهالي المنطقة.

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