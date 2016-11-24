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خليفة يعدّل بعض أحكام قانون التخطيط العمراني في أبوظبي

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خليفة يعدّل بعض أحكام قانون التخطيط العمراني في أبوظبي خليفة يعدّل بعض أحكام قانون التخطيط العمراني في أبوظبي

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بتعديل بعض أحكام القانون رقم 23 لسنة 2007 بإنشاء مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني.

وبموجب هذا القانون يتولى مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني إعداد وإقرار المخطط العمراني الاستراتيجي والمخطط العام وسياسات ونظم التطوير العمراني في الإمارة، وستقوم البلديات بالإمارة بإعداد التصميم التنفيذي للمستندات والخرائط التي تحدد الأعمال الهندسية التي من خلالها يتم تنفيذ المخطط العام المعتمد من المجلس.

كما نص القانون على اختصاص مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني بالتدقيق على أذونات وتراخيص البناء الصادرة من البلديات وللمجلس وضع الضوابط الخاصة بمنح الأذونات وتراخيص البناء للمشاريع التي يرى أنها ذات أهمية استراتيجية أو لها تأثير على تنفيذ المخططات والسياسات التنظيمية العمرانية للإمارة، وللمجلس الحق في وقف تنفيذ الإذن أو الترخيص الصادر عن البلدية إذا كان مخالفاً للضوابط وشروط الترخيص ورفع الأمر للمجلس التنفيذي للبت فيه.

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