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خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يعزون رئيس الهند

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خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يعزون رئيس الهند خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يعزون رئيس الهند

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى شري براناب كومار موخرجي رئيس جمهورية الهند، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا حادث خروج قطار باتنا- اندور عن سكته شمالي الهند قرب مدينة كانبور في ولايه أوتار براديش، متمنياً سموه للمصابين الشفاء العاجل.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى شري براناب كومار موخرجي وإلى ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند.

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