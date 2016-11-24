واحة الكرامة رمز الفخر والوحدة والقوة

تجسّد واحة الكرامة التي اعتمد تسميتها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهاته لتخليد أسماء الذين ضحوا بأرواحهم أثناء تأدية واجبهم الوطني، ليبقى علم الإمارات مرفوعاً عالياً.

كما تعتبر واحة الكرامة رمزاً يغرس في نفوس أبناء الوطن مشاعر الفخر والاعتزاز وروح الانتماء والولاء، والتعبير عن مشاعر الشكر والامتنان لتضحيات شهداء الوطن، وتخليداً لذكراهم، لتروي في كل جزء منها قصصاً بطولية، وتجسد أسمى معاني الوحدة والتلاحم بين أبناء الوطن.

وتغطي واحة الكرامة مساحة تبلغ 46 ألف متر مربع، وتشتمل على نصب الشهيد وميدان الفخر وجناح الشرف في المنطقة الكائنة مقابل جامع الشيخ زايد الكبير من ناحية الشرق على شارع الشيخ زايد بجوار القيادة العامة للقوات المسلحة.

كما تشتمل واحة الكرامة على ساحة كبيرة لاستضافة الفعاليات الوطنية، يطلق عليها اسم ميدان الفخر، ويتميز بمساحته الواسعة التي تتخذ شكلاً دائرياً يوجد في منتصفه بركة مياه دائرية الشكل يمكن السير خلالها، حيث يصل عمقها إلى 15 ملم فقط، وتعكس البركة على صفحتها لوحة فنية لجامع الشيخ زايد الكبير ونصب الشهيد، ويحيط بالميدان مدرج كبير يتسع لنحو 1200 شخص.

وعلى الجانب الآخر، يقع نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً من ألواح الألمنيوم الضخمة، تسند كل واحدة منها إلى الأخرى، في تعبير رمزي عن الوحدة والتكاتف والتساند والتآلف والقوة، وفي مشهد يعبر عن أسمى معاني الوحدة والتلاحم بين القيادة والشعب والجنود البواسل، فيما نقش على الألواح سطوراً من أشعار وأقوال المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واقتباسات من أقوال صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

كما تم نقش قسَم الولاء الذي يهتف به حماة الوطن من جنود قواتنا المسلحة على العمود الخلفي المتصل بالألواح المتساندة من نصب الشهيد.

وتشتمل واحة الكرامة على جناح الشرف، وهو رواق مغلق يحتضن جدارية أسماء الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن.

ويغطى سقف الجناح 8 ألواح ترمز إلى الإمارات السبع، بينما يمثل اللوح الثامن شهداء دولة الإمارات، ونقشت أسفل السقف آيتان من القرآن الكريم، ويوجد في منتصف الجناح عمل فني يتكون من ألواح زجاجية شفافة كبيرة، تمثل الإمارات السبع، وتحيط بها بركة يجري من خلالها الماء، بينما يحيط بكل لوح من الجانبين الأمامي والخلفي نقش بقسم الجنود، يمكن للزوار قراءته من أي جانب.

وصنعت الألواح الحديدية للجدارية من قطع مصهورة من هياكل الآليات والمدرعات العسكرية التي استخدمها جنودنا البواسل في مختلف ساحات الواجب، وصبت في قوالب كأنها بطاقات تعريفية، حمل كل لوح منها اسم أحد شهداء الوطن، ورتبته إضافة إلى مكان وتاريخ استشهاده.

وتوفر مكونات «واحة الكرامة» عبر تصميمها الفريد الذي أنجزه الفنان البريطاني الشهير إدريس خان تجربة عميقة ومؤثرة مليئة بالمعاني والقيم، تشجع الزائر على التأمل في التضحية التي قام بها هؤلاء الأبطال الشجعان لحماية مبادئ الوطن وقيمه.

ــ «الواحة» تجسد توجيهات خليفة لتخليد أسماء من ضحوا بأرواحهم ليبقى علم الإمارات عاليـاً

ــ رمز يغرس في نفوس أبناء الوطن مشاعر الفخر وروح الانتماء والشكر لتضحيات الشهداء

ــ 46ألف متر مربع تشتمل على نصب الشهيد وميدان الفخر وجناح الشرف وساحة للفعاليات

ــ نصب الشهيد يتكون من 31 لوحاً ضخماً ترمز للوحدة والتكاتف والتساند والتآلف