وفاة محمد الطنيجي أحد أبطال كتيبة الدفاع عن طنب الكبرى

‏توفي المواطن محمد عبدالله الخميري الطنيجي، صباح أمس، عن عمر يناهز 65 عاماً، وهو أحد أبطال كتيبة الشرطة التي ضمت أول شهيد في الدولة، وهو الشهيد سالم خميس سهيل الذي استشهد خلال دفاعه عن جزيرة طنب الكبرى، صباح يوم الثلاثين من نوفمبر عام 1971.

وتعرض الخميري لانتكاسة صحية ألزمته مستشفى الشيخ زايد العسكري في أبوظبي منذ شهرين، أجرى خلالها عملية جراحية الأسبوع الماضي، قبل أن يتوفى صباح أمس، ليتم نقل جثمانه، للصلاة عليه في مسجد الشيخ راشد بن سعيد بمنطقة الرمس في رأس الخيمة، ليوارى جثمانه الثرى بمقبرة الرمس.

والفقيد من منطقة الرمس في إمارة رأس الخيمة، حيث أصيب أثناء دفاعه عن جزيرة طنب الكبرى عام 1971، ليتم أسره وقتها برفقة زملائه، قبل أن يتم الإفراج عنهم وعودتهم مع مواطني الجزيرة إلى منطقة الرمس ليستقبلهم أهالي رأس الخيمة استقبال الأبطال، وقضى الخميري أكثر من 22 سنة في الخدمة العسكرية.

وحصل الخميري على تكريم خاص من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال الدورة الأولى لجائزة رئيس الدولة التقديرية خلال احتفالات الدولة باليوم الوطني الأربعين عام 2011، في إطار سعي الحكومة والقيادة الرشيدة لتكريم وتقدير من ساهموا في بناء هذا الوطن وبذلوا الغالي والنفيس في رفعته وتقدمه.