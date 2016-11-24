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حركة تنقلات بين ضباط مباحث القليوبية

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حركة تنقلات بين ضباط مباحث القليوبية حركة تنقلات بين ضباط مباحث القليوبية

>القليوبية - خالد حجازى

اعتمد اللواء مجدى عبد العال، مدير أمن القليوبية، حركة التنقلات الداخلية والتى شملت ضباط ورؤساء المباحث على مستوى المحافظة.

 

وقد تضمنت الحركه نقل الرائد محمد فتحي من رئيس مباحث كفرشكر الي رئيس مباحث قليوب، ونقل الرائد طارق عادل من قسم ثاني بنها الي رئيس مباحث كفرشكر، والمقدم محمد الشاذلى من رئيس مباحث شبين القناطر الي رئيس مباحث الخانكه، والمقدم احمد فارق من رئيس مباحث أول شبرا الخيمة إلى رئيس مباحث شبين القناطر، والرائد أيمن أبراهيم من رئيس مباحث قها إلى رئيس مباحث شبين القناطر، والرائد أحمد خضيرى من رئيس مباحث الخانكة إلى رئيس مباحث شبرا أول، والعميد أحمد نصير من جرائم النفس إلى المصنفات، والعقيد خالد عمر من مفتش تأمين العبور إلى الطرق والمنافذ.

 


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