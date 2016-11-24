برج الثور حظك اليوم الخميس 24/11/2016

يتميز بمشاعره الرقيقة وحدسه القوى، عاشق لكل ما يتعلق بالفن وكبرياء وثقة لا يهزهما أحد هذه هى أبرز صفات برج الثور الذى نقدم له اليوم حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، ذلك بالإضافة إلى ميول الثور الدائمة إلى العزلة والتفكير فى الأشياء التى تهم شخصه فقط.

برج الثور على الصعيد المهنى..

التمس الأعذار لأصدقائك فربما ليسوا بنفس حالتك المزاجية التى تدفعهم للإبداع والعمل بشكل مبدع، ولابد أن تدرك أن النواحى المهنية تحتاج إلى مرونة فى التعامل بعيدًا عن كفاءتك وقدراتك القيادية.

برج الثور على الصعيد العاطفى

أصدقاؤك أحد مصادر قوتك الحقيقية، وتحتاج إلى موازنة فى الوقت بين عائلتك وأصدقائك حتى لا تتهم بتفضيل شىء على الآخر، ولا تنسى أن تعطى لنفسك وقت لتقيم فيه علاقاتك.

على الصعيد الصحى

ابتعد عن الانفعالات فى الفترة المقبلة، حتى لا تواجه مشاكل مع الخلل فى ضغط الدم وآلام القولون، وعليك بتناول المشروبات المهدئة مثل الينسون والنعناع وأوراق الجوافة.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برد الثور أن يعيش فى حالة من حالات التشتت والتفكير المبتكر الذى يميل للبقاء مع أشخاص دون غيرهم بسبب فشله فى أحد التجارب العاطفية، التى تركت داخله أثرا كبيرا ويحتاج مولود الثور إلى فترة حتى يعود إلى طبيعته.