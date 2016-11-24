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حظك اليوم برج الحوت 24/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفي والصحى.. تخسر شريك حياتك بسبب تصرفاتك

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حظك اليوم برج الحوت 24/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفي والصحى.. تخسر شريك حياتك بسبب تصرفاتك حظك اليوم برج الحوت 24/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفي والصحى.. تخسر شريك حياتك بسبب تصرفاتك

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نقدم لمولود على الصعيد المهني والعاطفي والعملي، وهو البرج المعروف بأنه حساس للغاية ومخلص خاصة في علاقته بالأصدقاء حيث يمنحهم اهتمامًا كبيرًا ويتعامل مع مشاكلهم وكأنها مشكلته الخاصة، ويتميز أيضًا بسعيه الدائم نحو الاستقلال وبالإبداع الشديد.

 

برج الحوت على الصعيد المهني:

 

تتلقى عرضاً جديداً لوظيفة مناسبة لك، لا تتسرع فى اتخاذ القرار وأدرس العرض من كل الجوانب ولا تغامر بوظيفتك الحالية إذا لم تكن واثقًا من العرض الجديد.

 

برج الحوت على الصعيد العاطفي:

 

قد تخسر شريك حياتك بسبب تصرفاتك غير المفهومة، فالكذب والغموض الدائم ليس فى مصلحتك ويجعل شريكك ينفر منك ولا يشعر بالرضا والسعادة معك.

 

برج الحوت على الصعيد الصحي:

 

صحتك تبدو على ما يرام، تحتاج فقط الى ممارسة المشى يومياً على الأقل لمدة ساعة قبل الذهاب لعملك، بالإضافة الى الإكثار من شرب المياه.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

 

تتخذ قرارًا مهمًا اليوم سواء على المستوى المهنى أو الشخصى، ولكن قبل اتخاذ القرار عليك التفكير فى الأمور بنظرة عميقة ومن كل الزوايا حتى لا تندم مستقبلاً.


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مصر 365

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