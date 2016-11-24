حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الخميس 24/11/2016 على الصعيد العملى والعاطفى والصحى والدلو الأكثر حظًا

نقدم لكم اليوم توقعات علماء الفلك لكل الأبراج على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، ويتوقع أن يكون اليوم رائع جدًا لأبناء برج الدلو على كافة المستويات...

حظك اليوم برج الميزان ليوم الخميس 24/11/2016 على الصعيد الصحى والعاطفى .. وأزمة مع شريك الحياة

نقدم لكم اليوم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الميزان على كافة الأصعدة، الذين يتمتعون ببعض الصفات مثل التردد خصوصًا فى القرارات الصعبة ولكنهم على مستوى الحياة أبسط من ذلك بكثير.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفى..

علاقتك بالحبيب جيدة إلى حد كبير، اليوم سيكون اللقاء رائع، ستتحدث مع الحبيب بشأن الكثير من الأمور التى شغلتكما مؤخرًا، كما أنه هناك أخبار سعيدة سيطلعك عليها الشريك.

الميزان على الصعيد المهنى ..

على الرغم من أن العمل مستقر إلا أن هناك أزمة ولكنها سرعان ما ستمر، عليك التعامل مع الأمور بحكمة أكثر من ذلك، ولا تستمع إلى من حولك حتى لا تقع فى خطأ.

برج الميزان على الصعيد الصحى..

أضواعك الصحة ربما هى أفضل من أى وقت مضى، ما عليك إلا أن تتناول بعض الأطعمة الصحية وتمارس التمارين الرياضية التى تساعدك فى الحفاظ على وزنك ورشاقتك.

حظك اليوم برج الدلو الخميس 24/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى .. وخلاف مع زميل لك فى العمل

نقدم لكم اليوم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الدلو على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، أبناء هذا البرج الذى يتمتعون ببعض الصفات أهمها القلب الصافِ والوفاء مع الأصدقاء.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفى..

على الرغم من أن علاقتك بالحبيب جيدة إلى حد كبير، إلا أنه يحتاج منك فى الفترة المقبلة بعض الاهتمام والحب وكذلك التقدير الذى يشعره بأنه مازال يحتفظ بمكانته لديك، كما أن اليوم سيكون رائع للحديث معه فى كل الأمور التى تزعجك.

برج الدلو على الصعيد المهنى ..

أزمة طارئة فى العمل بسبب خلاف مع أحد الزملاء، كما أنه من المتوقع أن تحصل على ترقية نتيجة للجهد الذى تبذله فى العمل، كذلك من الأفضل أن تكون هادئ فى التعامل مع كافة مشكلات العمل.

برج الدلو على الصعيد الصحى..

حاول أن تحصل على القسط الكافِ من الراحة الأسبوعية، حتى تقدر على استئناف عملك بشكل جيد، ومن الضرورى كذلك أن تفقد الكثير من وزنك حتى تحافظ على صحتك قدر الإمكان.

حظك اليوم برج القوس 24/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى تتمكن أخيرًا من وضع حدود فى علاقاتك

نقدم لمولود برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والعملي، ومن المعروف أن مواليد هذا البرج يتمتعون بجاذبية شديدة وذكاء اجتماعى شديد ولكن حين يتعلق الأمر بالحب فهم شديدو التردد لدرجة تجعل الأخرين لا يثقون بهم ويتخوفون من ترددهم.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني:

لديك دوافع كبيرة لإحداث فرق فى حياة الناس، ويمكن أن تنشغل ببعض الأعمال الخيرية التى تستغرق الكثير من الوقت والتزامك ولكنها تنعكس إيجابًا على حياتك المهنية وتكسبك الكثير من الخبرة فى التعامل مع الناس.

برج القوس على الصعيد العاطفي:

للمرة الأولى تشعر بالثقة بنفسك بما يكفى لوضع حدود فى علاقتك العاطفية بالشخص الذى تحبه، بعد أن شعرت طويلاً بأنك أضعف من أن تفعل ذلك وستكتشف أخيرًا أن هذه الحدود كانت ضرورية من أجل الحصول على علاقة صحية.

برج القوس على الصعيد الصحي:

لديك نشاط زائد نتيجة ممارسة الرياضة بشكل جيد واتباع نظام غذائى متوازن تحافظ عليه من فترة ليست بالقصيرة، حافظ على هذا الإنجاز وستحظى بالكثير من النتائج الرائعة فى الفترة المقبلة.

حظك اليوم برج العقرب 24/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والعملي

نقدم لمولود برج العقرب حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والعملي، العقرب من أكثر الابراج صعبة التفاهم، لكنه على قدر كبير من تحمل المسئولية، طموح لا يستسلم لضغوط الحياة بسهولة.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني:

فى ما يتعلق بالمسائل المالية، تجد نفسك تأخذ القرار الحكيم اليوم، وتحقق مكاسب صغيرة اليوم يمكنك استثمارها وتحويلها إلى مكاسب كبيرة، فحاول أن تستمع دائمًا إلى حدسك الخاص وتثق فى حكمك.

برج العقرب على الصعيد العاطفي:

أنت فى مزاج يميل للانتقاد وإصدار الأحكام اليوم، وشريكك العاطفى أيضًا فى مزاج غير ملائم ولذلك من المحتمل أن تنشأ بينكما الخلافات والمشاكل المزعجة التى تقلل من وهج العلاقة بينكما جدًا فإذا كنت حريصا على استمرار هذه العلاقة حاول أن تتحلى بالصبر.

برج العقرب على الصعيد الصحي:

بذلت الكثير من المجهود من أجل أن يستقيم النظام الغذائى الخاص بك وروتينك فى ممارسة الرياضة، فلا تهدم كل ما حققته وتضيع كل ما بذلته من جهود بسبب موجة مزاج سيء تجعلك مدفوعا نحو الأكل بشراهة وتناول الأشياء غير الصحية.

حظك اليوم برج الأسد24/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى .. لا تدع نفسك للهلع أو أى سيناريو تشاؤمى

برج الأسد من الأبراج النارية التى تشتهر بالحماس والاندفاع، والثقة بالنفس، وإليكم توقعات برج الأسد اليوم على الصعيد الصحى والعاطفى والمهنى.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهنى ..

قد تكون قادر على التعرف على أشخاص جدد أو مندوبين أجانب تتواصل معهم بحرية وتجمع أكبر قدر من المعلومات المفيدة، وهذا سيساعدك على لانجاز مشروع فلا تدع نفسك للهلع أو أى سيناريو تشاؤمى .

الأسد على الصعيد العاطفى :

تحتاج شريك حياتك بشدة فى هذه المرحلة من الوقت ليمدك بالدعم العاطفى القوى، ولكن نظراً لبعض الأسباب التى تم فصلها عن شريك حياتك من خلال المسافة بينكم تسببت فى البعد بينكم الفترة الماضية ولكن واصل النضال فسوف تنجح فى البقاء مع شريك حياتك فى وقت قريب.

الأسد على الصعيد الصحى..

هناك عدد قليل من المفاجآت فى الطريق إليك اليوم، ولكن لا داعى للقلق، فبعض الأشياء التى كنت قد تنتظرها لفترة طويلة من المرجح أن تؤتى ثمارها اليوم، وبعض الجهود الخاصة بك والتى كنت تعتقد أهدرت تكون ناجحة فى نهاية المطاف، لذلك تحتفل الليلة مع الأسرة والأصدقاء وقد يكون لديك الخبر السار للمشاركة.

حظك اليوم برج الجوزاء 24/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى .. اليوم مناسب للاستثمارات والمغامرات المالية

برج الجوزاء من الأبراج الهوائية التى تتسم بالشباب ولكنه عصبى وله شخصية مزدوجة وهو أكثر الأبراج تقلباً، وإليكم توقعات برج الجوزاء اليوم على الصعيد الصحى والعاطفى والمهنى.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهنى :

اليوم هو الأنسب لمشاريع المضاربة شراء تذكرة اليانصيب أو الاستثمار فى الأسهم وتبادل اليوم يحمل لك فرصة كبيرة فى الفوز بالجائزة الكبرى، يمكنك أيضاً الحصول على معلومات جديدة عن شخص ما، كما يمكنك زيادة كبيرة فى الدخل الخاص بك فسوف تستمتع بيوم هادئ وسلمى بالعمل.

الجوزاء على الصعيد العاطفى :

سوف تكون قادرً على معرفة أى نوع من الشريك كنت تريد أن تصادف بحياتك، فنعم كلامك صحيح فيجب أن تذهب من أجل الحب وليس من الزواج لتحقيق مكاسب مالية، فقد تصادف هذا الشخص المثالى والاندفاع منالفراشات خلال معدتك على رؤية هذا الشخص سوف يكون مؤشر على ذلك، واسمح لحدسك الخاص أن يرشدك إن فشلت الفراشات.

الجوزاء على الصعيد الصحى:

تجنب إجراء اتصالات من الهاتف المحمول أو استخدام أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو غيرها من المعدات التى قد تستخدمها ويمكنها نقل العدوى لك بسرعة، فأنت روح الخير وأى انسان آخر يمكن أن يكون قادر على الاستفادة من موارد الحياة الأخرى.

برج العذراء حظك اليوم الخميس 24/11/2016

الانتقاد وعشق التفاصيل والحكمة التى تطغى على تفكيره فى معظم الأحيان، والبحث عن المثالية ورغبة العيش فى المدينة الفاضلة، والميل إلى العزلة والاكتفاء بفيلم قديم أم أغنية لها ذكرى خاصة عنده هى أبرز صفات برج العذراء الذى نقدم له حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

برج العذراء على الصعيد المهنى..

بدايات جديدة ربما تكون صعبة بعض الشىء عن ذى قبل، لكنك تحتاج غلى مزيد من الثقة بالنفس، وعدم ترك فرصة لأحد أن يتدخل فى حياتك وقراراتك المهنية.

برج العذراء على الصعيد العاطفى ..

إن كنت تعتقد أن الفترة القادمة ستشهد عدد من الأحداث السارة، فأنت متفائل بشكل زائد، خاصة أن الأيام القادمة ستتطلب منك جهد مضاعف فى اختيار الأشخاص الحقيقين فى حياتك بعيداً عن المواقف السابقة.

على الصعيد الصحى..

توقعات علماء الفلك لمولود العذراء..

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يعيش يوم سىء على الصعيد المهنى يحاول فيه أن يصل إلى هدفه لكن البدايات ستعرقله كثيراً لكن النهايات ستسعده كثيراً، وتغير من حالته المزاجية بشكل كبير.

برج الثور حظك اليوم الخميس 24/11/2016

يتميز بمشاعره الرقيقة وحدسه القوى، عاشق لكل ما يتعلق بالفن وكبرياء وثقة لا يهزهما أحد هذه هى أبرز صفات برج الثور الذى نقدم له اليوم حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، ذلك بالإضافة إلى ميول الثور الدائمة إلى العزلة والتفكير فى الأشياء التى تهم شخصه فقط.

برج الثور على الصعيد المهنى..

التمس الأعذار لأصدقائك فربما ليسوا بنفس حالتك المزاجية التى تدفعهم للإبداع والعمل بشكل مبدع، ولابد أن تدرك أن النواحى المهنية تحتاج غلى مرونة فى التعامل بعيداً عن كفاءتك وقدراتك القيادية.

برج الثور على الصعيد العاطفى ..

أصدقائك أحد مصادر قوتك الحقيقية، وتحتاج إلى موازنة فى الوقت بين عائلتك وأصدقائك حتى لا تتهم بتفضيل شىء على الآخر، ولا تنسى ان تعطى لنفسك وقت لتقيم فيه علاقاتك.

على الصعيد الصحى ..

ابتعد عن الانفعالات فىا لفترة القادمة، حتى لا تواجه مشاكل مع الخلل فى ضغط الدم وألام القولون، وعليك بتناول المشروبات المهدئة مثل الينسون والنعناع وأوراق الجوافة.

حظك اليوم برج الحمل الخميس 24/11/2016 على الصعيد العملى والصحى والمهنى..تسعى لإنهاء علاقتك العاطفية

الهدوء الذى يسبق العاصفة الجملة التى من الممكن أن تلخص حياة برج الحمل، فيتسم مواليده بالرزانة والعقل والحكمة، والغضب العارم الذى نادراً ما يصدر منهم إلا إذا اضطرتهم الأمور لذلك، هذه هى أبرز صفات برج الحمل الذى نقدم له اليوم حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

على الصعيد المهنى:

لا تتردد فى وضع خطة جديدة لعملك للوصول إلى أهدافك بسهولة، ركز فى عملك على قدر الإمكان ولا تؤجل المهام حتى لا تتراكم عليك وتصيبك بالكسل والروتين والملل من العمل.

على الصعيد العاطفى..

قرار هام تتخذه هذه الفترة بشأن علاقتك العاطفية، فإذا كنت غير مرتاح وسعيد فى علاقتك بحبيك فلا تتردد فى إنهاء هذه العلاقة حتى لا تضيع وقتك ومشاعرك ودون جدوى.

على الصعيد الصحى..

تعانى من ضعف النظر، وتحتاج إلى زيارة الطبيب باستمرار، وعدم الاعتماد على استخدام النظارة فقط، فيجب عليك متابعة نظرك وقياس حدة النظر كل فترة.

حظك اليوم برج الحوت 24/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تخسر شريك حياتك بسبب تصرفاتك

نقدم لمولود برج الحوت حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والعملي، وهو البرج المعروف بأنه حساس للغاية ومخلص خاصة فى علاقته بالأصدقاء حيث يمنحهم اهتمامًا كبيرًا ويتعامل مع مشاكلهم وكأنها مشكلته الخاصة، ويتميز أيضًا بسعيه الدائم نحو الاستقلال وبالإبداع الشديد.

برج الحوت على الصعيد المهني:

تتلقى عرضاً جديداً لوظيفة مناسبة لك، لا تتسرع فى اتخاذ القرار وأدرس العرض من كافة الجوانب ولا تغامر بوظيفتك الحالية إذا لم تكن واثقاً من العرض الجديد.

برج الحوت على الصعيد العاطفي:

قد تخسر شريك حياتك بسبب تصرفاتك غير المفهومة، فالكذب والغموض الدائم ليس فى مصلحتك ويجعل شريكك ينفر منك ولا يشعر بالرضا والسعادة معك.

برج الحوت على الصعيد الصحي:

صحتك تبدو على ما يرام، تحتاج فقط إلى ممارسة رياضة المشى يومياً على الأقل لمدة ساعة قبل الذهاب لعملك، بالإضافة إلى الإكثار من شرب المياه.