حبس أمين شرطة بتهمة التعدى على زميل مجدى مكين داخل قسم الأميرية

كتب أحمد متولى

قال محمد عثمان نقيب محامين شمال القاهرة السابق ومحامى أسرة "مجدى مكين" المتوفى داخل قسم الأميرية، إن نيابة غرب القاهرة الكلية، قررت حبس أمين شرطة من قوة مباحث القسم يدعى ياسر حسن السيد 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجريها حول واقعة وفاته.

وأوضح عثمان فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن التحقيقات التى باشرها فريق من نيابة غرب القاهرة تحت إشراف المستشار هيثم أبو ضيف، عن أن كاميرات مراقبة قسم شرطة الأميرية التى تحفظت عليها النيابة أظهرت مشهد أمين الشرطة وهو يعتدى بالضرب على زميل مجدى مكين.

كانت فريق من النيابة، ضم المستشارين حسام صفوت ومصطفى حسن وأحمد حسن وكلاء النائب العام، باشر التحقيق مع 9 أمناء شرطة بقسم الأميرية فى واقعة وفاة مجدى مكين وقرر صرف 8 منهم وحجز التاسع بعدما ظهر فى مقطع فيديو يعتدى على زميل مكين داخل القسم.