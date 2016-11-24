مدير المخابرات الأمريكية السابق يشبه ترامب بـ"نيكسون".. ويؤكد: سينجح دوليا

كتب محمد جمال

قال ديفيد بتريوس، مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السابق، إنه على اتم استعداد للعمل فى إدارة الرئيس ترامب، بحسب حواره الذى أجراه مع هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" نقلا عن صحيفة الديلى ميل البريطانية.

وأكد بتريوس الذى استقال من منصبه عام 2012 أن الرئيس ترامب سوف ينجح على المستوى الدولى لأنه سيواجه معارضة أقل من اليمين الأمريكى.

ووضع بتريوس ترامب فى مقارنة مع الرئيس الأسبق نيكسون، الذى عمل على إذابة العلاقات السيئة مع الصين وتوقع أن يكون ترامب على شاكلته فى سياساته.

وبدأ ترامب منذ أيام قليلة بعد فوزه بالرئاسة الأمريكية بتشكيل الحكومة باختيار الشخصيات التى سوف تمثل حكومته بعد تنصيبه يناير المقبل كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية.