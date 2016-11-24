"الجيزة": 60 مليون جنيه لتطوير أرض اللواء وميت عقبة بالتعاون مع وكالة فرنسية

كتبت إيناس البنا

كشف تقرير الصندوق الاجتماعى للتنمية بمحافظة الجيزة، عن وصول مبلغ 60 مليون جنيه لبدء عمليات تطوير منطقتى أرض اللواء وميت عقبة، من خلال وكالة فرنسية رائدة بمجال تطوير المناطق العشوائية.

وعقدت الدكتورة منال عوض، نائب محافظ الجيزة لشئون البيئة وتنمية المجتمع، اجتماعات تنسيقية مع وكالة فرنسية خاصة بتطوير المناطق العشوائية، وذلك فى إطار عدة اجتماعات متتالية لبحث تطوير عدد من المناطق بإحياء المحافظة، وذلك عن طريق منحة مقدمة من الوكالة بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية، حيث من المفترض تطوير الأسواق العشوائية وإنشاء بنية تحتية ورصف طرق وحنفيات حريق، وذلك بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعى للتنمية، وتقوم الوكالة بدراسة الأماكن العشوائية التى تحتاج لتطوير ثم يتم إعداد تصميمات لها من قبل خبراء التخطيط، وذلك فور انتهاء الاجتماعات التنسيقية بالمحافظة.

وعلى جانب آخر أوضح تقرير الصندوق، أنه جارى إعداد عقد تطوير منطقة امبابة القديمة لتطويرها أيضا، كونها مدرجة بالمناطق غير المخططة، وذلك مع هيئة الاستثمار لتولى جهة أجنبية أيضا عملية تطويرها.