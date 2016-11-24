تركيب أجهزة "إكس رى" بموانئ المنطقة الشرقية ببورسعيد

بورسعيد – محمد فرج

أكد مجدى إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الشرقية ببورسعيد لـ "اليوم السابع " تركيب أجهزة "إكس رى" بموانئ المنطقة الشرقية وخاصة ميناء غرب وشرق بورسعيد ودمياط والعين السخنة .

وقال إبراهيم أن جهاز "إكس رى"، يساعد على كشف كل ماهو مخالف ومحظور دخوله البلاد بسهولة ويسر بالإضافة إلى سرعة كافة الإجراءات الجمركية بجميع الموانئ للحد من عمليات تهريب الأسلحة والمتفجرات والمخدرات وكل ما يلحق الأذى بأمن البلاد .

وأضاف، أن الجهاز يعمل بتقنية عالية على إلتقاط الأجسام المخفية فى وقت تعجز فيه الأجهزة التقليدية أو أجهزة الكشف عن المعادن أن تكشفها .

و أكد أن الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك قرر تركيب أجهزة" إكس رى" بجميع موانئ المنطقة الشرقية ودمياط والعين السخنة ومينائى غرب وشرق بورسعيد لسرعة الكشف عن الأسلحة والمتفجرات والمخدرات والتى يستطيع الجهاز بتحديدها داخل الحقائب والحاويات بألوان مختلفة على شاشة الجهاز حفاظا على أمن الموانئ .