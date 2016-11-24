أخبار عاجلة

ملكة جمال وهذه بداية تعارفهما.. سارة شاهين «الزوجة الثانية» لعمرو واكد -
مساء dmc - أهم تصريحات وزير الخارجية في اجتماع لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان -
مساء dmc - الداخلية: بعض مواقع الأخبار دأبت على بث أخبار كاذبة تروج للشائعات -
مساء dmc - الداخلية تكشف هوية انتحاري الكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأعضاء الخلية الإرهابية -
مساء الأنوار: الأهلي بطلاً لسوبر إفريقيا لأول مرة في تاريخه بعد فوزه على الزمالك 29 - 23 -
نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة -
10 تصريحات × 24 ساعة -
مصادر لـ«التحرير»: نقيب الصحفيين لم يعين رئيسًا لمجلس «الأهرام» -
الأمين المساعد لـ«المحافظين»: التكفيريون يريدون إحراج الرئيس -
انهيار شقيق «انتحاري المرقسية»: «منك لله يا محمود.. الأشراف مش هيسيبوني» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

وزير الشباب والرياضة يزور الإسماعيلية اليوم الخميس

Google+ Print
وزير الشباب والرياضة يزور الإسماعيلية اليوم الخميس وزير الشباب والرياضة يزور الإسماعيلية اليوم الخميس

>الإسماعيلية - صبرى غانم

من المقرر أن يستقبل اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية اليوم الخميس المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة خلال زيارته لمحافظة الإسماعيلية للاجتماع بمجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة  المهندس إبراهيم عثمان، كما سيتفقد الوزير خلال زيارته المرحلة الثالثة من إنشاء النادى الإسماعيلى الجديد بمنطقة أرض النخيل. والذى قامت وزارة الشباب والرياضة بإنشائه بتكلفة إجمالية تتجاوز 100 مليون جنيه.

 

وتتضمن منشآت النادى الجديدة ملاعب رياضية لكرة القدم بالنجيل الطبيعى والصناعى وبالأضواء الكاشفة وملاعب أكريليك ومجمع لحمامات السباحة وصالة نزال تضم 6 أبسطة للألعاب الفردية ومبنى اجتماعى، والمناطق المخصصة للأطفال والعائلات، ومنطقة تجارية تدر موارد مناسبة للنادى.

 

ومن المتوقع أن تنتهى كل الأعمال الإنشائية الخاصة بإنشاء النادى الإسماعيلى فى 25 أبريل القادم على مساحة 28 فدانا، ليكون للنادى الإسماعيلى مقراً لم يكن موجودا له من قبل.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365