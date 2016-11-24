رئيس مدينة شبرا الخيمة: سيارات جديدة و40 صندوق قمامة لدعم حملات النظافة

القليوبية – محمد قاسم

أكد اللواء يس عبدالباري رئيس مجلس مدينة شبرا الخيمة الجديد على دعم حملات النظافة بالمدينة بعدد 4 سيارات قلاب كبيرة ولودر وقلاب متوسط وآخر صغير لمواجهة أزمات النظافة والإشغالات بالاضافة إلى توزيع 40 صندوقا لجمع القمامة على المناطق.

وقال في تصريح لـ" اليوم السابع " إنه سيتم تغيير خط طرد الصرف الصحي لمنطقة بيجام وسوق الأحد وشارع أحمد عرابي لاستيعاب الزيادة السكانية الكبيرة والعمل على رفع كافة السيارات المتهالكة من الشوارع الرئيسية والتي تقف على جانبي الطريق خاصة وأن معظمها بلا لوحات ويعيق المرور وتهدد حياة المواطنين .

كما قرر تكليف الصرف الصحى بعمل مقايسة لإنشاء خط جديد ومستقل لمنطقة المذبح السلخانة بحي غرب لإنهاء مشكلة الصرف الصحي بها.

وأشار الي أنه تم انعقاد أول اجتماع تنفيذي لمجلس المدينة بعد توليه منصبه بحضور المحاسب علاء النادي رئيس حي غرب واللواء بلاسي فتحي رئيس حي غرب وممثلي الجهات بالمدينة وتم الاتفاق علي عمل يوم بعنوان " في حب شبرا الخيمة " وذلك لمشاركة الأهالي في حملات النظافة لحث المواطنين علي المشاركة المجتمعية.