حبس مسجل خطر بتهمة حيازة أسلحة بالسلام

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة السلام برئاسة وائل المهدى بحبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيق فى اتهامه بحيازة أسلحة.

كانت معلومات وردت لرجال مباحث قسم شرطة السلام ثان، تفيد بأن "أحمد.م" 36 سنة، صاحب ورشة حدادة، ومحكوم عليه فى القضية رقم 2941 السلام ثان "مخدرات"، بالحبس سنة، يزاول نشاط إجرامى فى مجال تصنيع الأسلحة النارية داخل الورشة عمله والاتجار فيها.

باستئذان النيابة العامة داهمت المتهم قوة وألقت القبض عليه داخل الورشة على المضبوطات التالية "عدد 2 فرد خرطوش، وبندقية خرطوش مقروطة، و18 ماسورة معدة للتصنيع، و8 مقابض لفرد خرطوش، و 10 ياى، و6 إبر ضرب نار، وأدوات تصنيع عبارة عن (منجلة حدادى وشنيورو مقص وصاروخ".

وبمواجهته أمام اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها، فتحرر له المحضر اللازم، وأحاله اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، إلى النيابة العامة حيث تولت التحقيق وأصدرت قرارها السابق.