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القبض على راكب متوجه إلى الصين وبحوزته 568 قرصا مخدرا

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القبض على راكب متوجه إلى الصين وبحوزته 568 قرصا مخدرا القبض على راكب متوجه إلى الصين وبحوزته 568 قرصا مخدرا

>كتب محمد طنطاوى

أحبطت سلطات إدارة تأمين الركاب بمطار القاهرة الدولى مساء اليوم الأربعاء برئاسة العميد أيمن على، من ضبط راكب مصرى حاول تهريب 568 قرصا من مخدر الترامادول والتامول إلى الصين.

 

وقالت مصادر أمنية بمطار القاهرة، إنه أثناء إنهاء الإجراءات الأمنية لرحلة للطيران المتجهة إلى جوانزو اشتبه أفراد إدارة تأمين الركاب في أحد الركاب المصريين وبتفتيش حقائبه عثر على 391 قرصا من مخدر الترامادول و177 قرصا من مخدر التامول.

 

أمر اللواء فهمى مجاهد مساعد وزير الداخلية لأمن المطار، بتحرير محضر للراكب وإحالته للجهات المختصة لمباشرة الإجراءات القانونية.

 

 


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