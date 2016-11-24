البدرى يقرر منع منتقد مؤمن زكريا من دخول مباريات الأهلى

كتب عمرو جاب الله

أكد حسام البدرى المدير الفني للأهلي، أنه سيتابع مع إدارة النادي منع أحد الجماهير التي تواجدت اليوم فى مواجهة طلائع الجيش، في اللقاء الذى استضافه استاد السلام من دخول مباريات الفريق المقبلة، بعد توجيه المشجع انتقادات لمؤمن زكريا بعد تغيير وليد سليمان حيث كان يطالب المشجع باستبدال "مؤمن زكريا" وليس وليد سليمان.

قال البدرى فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج "كورة كل يوم" على قناة النهار رياضة، أن توجهه للمشجع عقب تسجيل مؤمن زكريا للهدف الأول ثقة فى أن من يقود الفريق على علم ودراية أكبر بكثير من المتواجد فى المدرج، موضحاً أن الشخص تم تحديده من قبل الأمن وأصبح لدى إدارة النادى علم به وأن مثل الأفعال ستؤثر سلبياً على اللاعبين لذلك سيتم منعه.