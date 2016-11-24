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رسائل سريعة من مرتضى منصور للاعبى الزمالك

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رسائل سريعة من مرتضى منصور للاعبى الزمالك رسائل سريعة من مرتضى منصور للاعبى الزمالك

>كتب عمرو جاب الله

وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عدة رسائل سريعة للاعبين بعد قيادة محمد صلاح لإدارة الفريق فنياً عقب رحيل مؤمن سليمان، وجاءت الرسائل على النحو التالى:"من يرى نفسه أكبر من المدرب أو رئيس النادي عليه بالرحيل.. الالتزام أهم من كل شىء".

كما استمرت رسائل رئيس الزمالك للاعبين بأن النادي يمتلك أفضل لاعبين ولديهم القدرة على حصد جميع البطولات بجانب تحذير شديد اللهجة من سهر أى لاعب متوعداً من يفعل ذلك بعقوبات مغلظة قائلاً:"هنبتدي نهرج ونهجس وعيل يرد على رئيس النادي في التليفزيون مبيهمنيش وأنا أتكتب عليا مرتضى منصور بلطجي الأول وأنا من روض الفرج مش المهندسين ولا الزمالك".

واستكمل رئيس الزمالك حديثه مع اللاعبين قائلاً:"من يستبعد من القائمة عليه عدم الحزن فالموسم مازال طويلاً ولكن لا بد من عودة الفن والهندسة ولو أنتو مش حاسين بنفسكم دى حاجة تانية".

كما وجه مرتضى منصور رسالة خاصة لشيكابالا قائد الفريق أنه لن يرحل ولم يتحدث معه رئيس دجلة منذ صفقة النيجيرى ستانلي كاشفاً بقاء الفهد الأسمر داخل قلعة ميت عقبة.


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