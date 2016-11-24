رئيس هيئة السكك الحديدية: تعييناتنا ستكون من خلال مدرستنا الجديدة

كتب رضا حبيشى

أكد اللواء مدحت شوشة، رئيس هيئة السكك الحديدية، أن التعيينات القادمة ستكون من خلال المدرسة الثانوية الصناعية الجديدة التى أعادت الهيئة تشغيلها بمعهد وردان بعد توقف نحو 13 عاما، لافتا إلى أنه تم اختيار الطلاب الأعلى مجاميع فى الإعدادية للالتحاق بهذه المدرسة.

وأضاف رئيس هيئة السكة الحديد أن الدراسة بهذه المدرسة مجانية رغم أن مستواها يماثل المدارس الخاص، وأن الهدف من هذه المدرسة تخريج الكفاءات والكوادر للعمل بهيئة السكة الحديد، مستطردا: "التعيين سيكون من خلال مدرستنا.. والطالب قبل الالتحاق بيمضى على إقرار أنه إذا أراد العمل خارج هيئة السكة الحديد بيدفع مصروفات دراسته بالمدرسة طوال الـ 3 سنوات".

وقال رئيس هيئة السكة الحديد إنه يتم تعليم الطالب بالمدرسة عمليا ونظيريا، وإصقال خبرته وكفاءته وتأهيل للعمل بالسكة الحديد، حيث يقيم إقامة دائمة أثناء الدراسة، وأن هذه المدرسة تستهدف توفير الكوادر الفنية للعمل بالهيئة.