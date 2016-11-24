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بالصور.. سكان الحى الرابع بمدينة دمياط الجديدة يشتكون من عدم وجود إنارة

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بالصور.. سكان الحى الرابع بمدينة دمياط الجديدة يشتكون من عدم وجود إنارة بالصور.. سكان الحى الرابع بمدينة دمياط الجديدة يشتكون من عدم وجود إنارة

>دمياط - عبده عبد البارى

اشتكى سكان مناطق السبعين وال27 وميدان الجامعة بالحى الرابع بمدينة دمياط الجديدة من عدم وجود إنارة بالطرق والشوارع.

 

كما عبر السكان عن استيائهم من عدم وجود إنارة بمداخل المساكن فضلا عن سوء حالة النظافة بالشوارع ومحيط العمارات السكنية والحدائق.

 

من جانبه قال المهندس علاء منيع رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، لـ"اليوم السابع" أنه من المحتمل والوارد حدوث "قفلة" مؤقتة أو عطل بشبكة الألياف الضوئية مؤكدا أنه سيتواصل مع فرق الصيانة بالتوجه للأماكن المذكورة والوارد منها الشكل لحل  تلك المسكلة فى أسرع وقت.

 

 

 


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