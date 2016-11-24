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برج العذراء حظك اليوم الخميس 24/11/2016

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برج العذراء حظك اليوم الخميس 24/11/2016 برج العذراء حظك اليوم الخميس 24/11/2016

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الانتقاد وعشق التفاصيل والحكمة التى تطغى على تفكيره فى معظم الأحيان، والبحث عن المثالية ورغبة العيش فى المدينة الفاضلة، والميل إلى العزلة والاكتفاء بفيلم قديم أم أغنية لها ذكرى خاصة عنده هى أبرز صفات الذى نقدم له على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

 

برج العذراء على الصعيد المهنى

 

بدايات جديدة ربما تكون صعبة بعض الشىء عن ذى قبل، لكنك تحتاج غلى مزيد من الثقة بالنفس، وعدم ترك فرصة لأحد أن يتدخل فى حياتك وقراراتك المهنية.

 

برج العذراء على الصعيد العاطفى

 

إن كنت تعتقد أن الفترة القادمة ستشهد عدد من الأحداث السارة، فأنت متفائل بشكل زائد، خاصة أن الأيام المقبلة ستتطلب منك جهدا مضاعفا فى اختيار الأشخاص الحقيقين فى حياتك بعيدًا عن المواقف السابقة.

 

على الصعيد الصحى..

 

توقعات علماء الفلك لمولود العذراء

 

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يعيش يوما سيئا على الصعيد المهنى يحاول فيه أن يصل إلى هدفه لكن البدايات ستعرقله كثيرًا لكن النهايات ستسعده كثيراً، وتغير من حالته المزاجية بشكل كبير.


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مصر 365

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