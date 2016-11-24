حظك اليوم برج العقرب 24/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والعملي

نقدم لمولود برج العقرب حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والعملي، العقرب من أكثر الأبراج صعبة التفاهم، لكنه على قدر كبير من تحمل المسئولية، طموح لا يستسلم لضغوط الحياة بسهولة.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني:

فى ما يتعلق بالمسائل المالية، تجد نفسك تأخذ القرار الحكيم اليوم، وتحقق مكاسب صغيرة اليوم يمكنك استثمارها وتحويلها إلى مكاسب كبيرة، فحاول أن تستمع دائمًا إلى حدسك الخاص وتثق فى حكمك.

برج العقرب على الصعيد العاطفي:

أنت فى مزاج يميل للانتقاد وإصدار الأحكام اليوم، وشريكك العاطفى أيضًا فى مزاج غير ملائم ولذلك من المحتمل أن تنشأ بينكما الخلافات والمشاكل المزعجة التى تقلل من وهج العلاقة بينكما جدًا فإذا كنت حريصا على استمرار هذه العلاقة حاول أن تتحلى بالصبر.

برج العقرب على الصعيد الصحي:

بذلت الكثير من المجهود من أجل أن يستقيم النظام الغذائى الخاص بك وروتينك فى ممارسة الرياضة، فلا تهدم كل ما حققته وتضيع كل ما بذلته من جهود بسبب موجة مزاج سيء تجعلك مدفوعا نحو الأكل بشراهة وتناول الأشياء غير الصحية.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

اليوم تشعر بأنك متألق وشديد القدرة على الإبداع وعمل الأشياء الجميلة، واليوم مواتى جدًا للفنانين أو العاملين فى مجالات تنطوى على الإبداع والفن، ولكنك بعد بعض الوقت تشعر بالخمول والاكتئاب دون سبب.