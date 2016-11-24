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حظك اليوم برج القوس 24/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى تتمكن أخيرًا من وضع حدود فى علاقاتك

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حظك اليوم برج القوس 24/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى تتمكن أخيرًا من وضع حدود فى علاقاتك حظك اليوم برج القوس 24/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى تتمكن أخيرًا من وضع حدود فى علاقاتك

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نقدم لمولود برج القوس على الصعيد المهنى والعاطفى والعملي، ومن المعروف أن مواليد هذا البرج يتمتعون بجاذبية شديدة وذكاء اجتماعى شديد ولكن حين يتعلق الأمر بالحب فهم شديدو التردد لدرجة تجعل الآخرين لا يثقون بهم ويتخوفون من ترددهم.

 

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني:

 

لديك دوافع كبيرة لإحداث فرق فى حياة الناس، ويمكن أن تنشغل ببعض الأعمال الخيرية التى تستغرق الكثير من الوقت والتزامك ولكنها تنعكس إيجابًا على حياتك المهنية وتكسبك الكثير من الخبرة فى التعامل مع الناس.

 

برج القوس على الصعيد العاطفي:

 

للمرة الأولى تشعر بالثقة بنفسك بما يكفى لوضع حدود فى علاقتك العاطفية بالشخص الذى تحبه، بعد أن شعرت طويلاً بأنك أضعف من أن تفعل ذلك وستكتشف أخيرًا أن هذه الحدود كانت ضرورية من أجل الحصول على علاقة صحية.

 

برج القوس على الصعيد الصحي:

 

لديك نشاط زائد نتيجة ممارسة الرياضة بشكل جيد واتباع نظام غذائى متوازن تحافظ عليه من فترة ليست بالقصيرة، حافظ على هذا الإنجاز وستحظى بالكثير من النتائج الرائعة فى الفترة المقبلة.

 

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

 

تتذكر بعض الأحداث السيئة من الماضى مما يسبب لك الكثير من الانزعاج ويجدد مخاوف قديمة كانت لديك خاصة بشأن شخص مقرب منك واليوم تضع حدًا لهذه الشكوك وهذا التخوف والانزعاج.


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مصر 365

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