حظك اليوم برج الميزان ليوم الخميس 24/11/2016 على الصعيد الصحى والعاطفى.. وأزمة مع شريك الحياة

نقدم لكم اليوم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الميزان على كل الأصعدة، الذين يتمتعون ببعض الصفات مثل التردد خصوصًا فى القرارات الصعبة ولكنهم على مستوى الحياة أبسط من ذلك بكثير.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفى..

علاقتك بالحبيب جيدة إلى حد كبير، اليوم سيكون اللقاء رائع، ستتحدث مع الحبيب بشأن الكثير من الأمور التى شغلتكما مؤخرًا، كما أنه هناك أخبار سعيدة سيطلعك عليها الشريك.

الميزان على الصعيد المهنى

على الرغم من أن العمل مستقر إلا أن هناك أزمة ولكنها سرعان ما ستمر، عليك التعامل مع الأمور بحكمة أكثر من ذلك، ولا تستمع إلى من حولك حتى لا تقع فى خطأ.

برج الميزان على الصعيد الصحى

أضواعك الصحة ربما هى أفضل من أى وقت مضى، ما عليك إلا أن تتناول بعض الأطعمة الصحية وتمارس التمارين الرياضية التى تساعدك فى الحفاظ على وزنك ورشاقتك.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة لأبناء برج الميزان ستكون أفضل بكثير مما هى عليه الآن، عليك التحلى بالصبر والتحمل.