حظك اليوم برج الدلو الخميس 17/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى .. وخلاف مع زميل لك فى العمل

نقدم لكم اليوم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الدلو على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، أبناء هذا البرج الذى يتمتعون ببعض الصفات أهمها القلب الصافِ والوفاء مع الأصدقاء.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفى..

على الرغم من أن علاقتك بالحبيب جيدة إلى حد كبير، إلا أنه يحتاج منك فى الفترة المقبلة بعض الاهتمام والحب وكذلك التقدير الذى يشعره بأنه مازال يحتفظ بمكانته لديك، كما أن اليوم سيكون رائعا للحديث معه فى كل الأمور التى تزعجك.

برج الدلو على الصعيد المهنى

أزمة طارئة فى العمل بسبب خلاف مع أحد الزملاء، كما أنه من المتوقع أن تحصل على ترقية نتيجة للجهد الذى تبذله فى العمل، كذلك من الأفضل أن تكون هادئا فى التعامل مع كافة مشكلات العمل.

برج الدلو على الصعيد الصحى

حاول أن تحصل على القسط الكافى من الراحة الأسبوعية، حتى تقدر على استئناف عملك بشكل جيد، ومن الضرورى كذلك أن تفقد الكثير من وزنك حتى تحافظ على صحتك قدر الإمكان.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل على كل المستويات، ومن ثم عليك أن تستمع إلى نصائح المحيطين بك.