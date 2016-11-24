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حظك اليوم برج الجدي ليوم الخميس 8/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. حافظ على أعطاء مستحقات الموظفين لديك أولا بأول

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حظك اليوم برج الجدي ليوم الخميس 8/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. حافظ على أعطاء مستحقات الموظفين لديك أولا بأول حظك اليوم برج الجدي ليوم الخميس 8/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. حافظ على أعطاء مستحقات الموظفين لديك أولا بأول

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إنسان برج الجدى مهما يكن مظهره الخارجي تولد معه صفات محددة يمنحه إياها الكوكب "زحل" من أهمها الجد والكآبة وترويض النفس وقهرها، يضاف إلى ذلك أنه يتمتع بيديـن مرنتين وملامح ناعمة واضحة برج الجدي على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

 

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهنى

 

تأخير المستحقات المالية للموظفين لديك يجعلهم لا يبذلون الجهد المطلوب منهم في العمل، عليك إعطائهم حقوقهم أولاً بأول.

 

الجدي على الصعيد العاطفى

 

لا تحاسب شريكك على ما يبدر منه في أوقات الغضب، فأنت مثله في الكثير من الأوقات تتفوه بأشياء ما كان لك أن تتفوه بها.

 

الجدي على الصعيد الصحى :

 

تأكد من احتواء وجباتك الغذائية على كل ما يحتاج إليه جسمك من مغذيات حتى لا تصاب بالمرض.

 

توقعات علماء الفلك لك فى الفترة المقبلة :

 

صحتك الجسدية والعقلية في أحسن أحوالها، فلا تدع اللحظة تمر دون أن تسعى وراء أفكارك. سوف تكسب المؤيدين الذين يشاركوك في الأهداف ويمكنهم المضي قدمًا كفريق. هكذا تستطيع العمل اليوم بطريقة جيدة وتتقدم بشكل كبير لكي تصل في النهاية إلى أهدافك.


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مصر 365

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