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حظك اليوم برج الجوزاء 24/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. اليوم مناسب للاستثمارات والمغامرات المالية

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حظك اليوم برج الجوزاء 24/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. اليوم مناسب للاستثمارات والمغامرات المالية حظك اليوم برج الجوزاء 24/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. اليوم مناسب للاستثمارات والمغامرات المالية

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من الأبراج الهوائية التى تتسم بالشباب ولكنه عصبى وله شخصية مزدوجة وهو أكثر الأبراج تقلبًا، وإليكم توقعات برج الجوزاء اليوم على الصعيد الصحى والعاطفى والمهنى.

 

برج الجوزاء على الصعيد المهنى:

 

اليوم هو الأنسب لمشاريع المضاربة شراء تذكرة اليانصيب أو الاستثمار فى الأسهم وتبادل اليوم يحمل لك فرصة كبيرة فى الفوز بالجائزة الكبرى، يمكنك أيضًا الحصول على معلومات جديدة عن شخص ما، كما يمكنك زيادة كبيرة فى الدخل الخاص بك فسوف تستمتع بيوم هادئ وسلمى بالعمل.

 

الجوزاء على الصعيد العاطفى:

 

سوف تكون قادرًا على معرفة أى نوع من الشريك كنت تريد أن تصادف بحياتك، فنعم كلامك صحيح فيجب أن تذهب من أجل الحب وليس من الزواج لتحقيق مكاسب مالية، فقد تصادف هذا الشخص المثالى والاندفاع منالفراشات خلال معدتك على رؤية هذا الشخص سوف يكون مؤشر على ذلك، واسمح لحدسك الخاص أن يرشدك إن فشلت الفراشات.

 

الجوزاء على الصعيد الصحى:

 

تجنب إجراء اتصالات من الهاتف المحمول أو استخدام أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو غيرها من المعدات التى قد تستخدمها ويمكنها نقل العدوى لك بسرعة، فأنت روح الخير وأى انسان آخر يمكن أن يكون قادر على الاستفادة من موارد الحياة الأخرى.

 

توقعات علماء الأبراج للفترة القادمة:

 

كنت بحاجة لمساعدة كما تتلقى دعوة فى الوقت المناسب لصديق أو معلم مما يجعلك تقطع شوطاً كبيراً فى راحة البال بالحياة، فلا تدع ذاتك تقف فى طريق الضرورة العملية، فالتغيرات التى تبدأ فى تحقيقها تكسبك المزيد من المعانى.


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مصر 365

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