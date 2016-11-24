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حظك اليوم برج الحمل الخميس 24/11/2016 على الصعيد العملى والصحى والمهنى.. تسعى لإنهاء علاقتك العاطفية

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حظك اليوم برج الحمل الخميس 24/11/2016 على الصعيد العملى والصحى والمهنى.. تسعى لإنهاء علاقتك العاطفية حظك اليوم برج الحمل الخميس 24/11/2016 على الصعيد العملى والصحى والمهنى.. تسعى لإنهاء علاقتك العاطفية

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الهدوء الذى يسبق العاصفة الجملة التى من الممكن أن تلخص حياة برج الحمل، فيتسم مواليده بالرزانة والعقل والحكمة، والغضب العارم الذى نادراً ما يصدر منهم إلا إذا اضطرتهم الأمور لذلك، هذه هى أبرز صفات برج الحمل الذى نقدم له اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

 

على الصعيد المهنى:

 

لا تتردد فى وضع خطة جديدة لعملك للوصول إلى أهدافك بسهولة، ركز فى عملك على قدر الإمكان ولا تؤجل المهام حتى لا تتراكم عليك وتصيبك بالكسل والروتين والملل من العمل.

 

على الصعيد العاطفى..

 

قرار مهم تتخذه هذه الفترة بشأن علاقتك العاطفية، فإذا كنت غير مرتاح وسعيد فى علاقتك بحبيك فلا تتردد فى إنهاء هذه العلاقة حتى لا تضيع وقتك ومشاعرك ودون جدوى.

 

على الصعيد الصحى

 

تعانى من ضعف النظر، وتحتاج إلى زيارة الطبيب باستمرار، وعدم الاعتماد على استخدام النظارة فقط، فيجب عليك متابعة نظرك وقياس حدة النظر كل فترة.

 

توقعات علماء الفلك

 

تتخذ قرارات هامة فى حياتك خلال هذه الفترة، أهمها مواجهة مشكلاتك بقوة وعدم الاستسلام لها وعدم جعلها مؤثرة على عملك بشكل كبير.


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مصر 365

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